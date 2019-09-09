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廖偉強：代理行業如幸福摩天輪

【明報專訊】在筆者的地產代理生涯中，經歷過樓市高低起跌，回顧1997年前樓價急升，並且攀上當時歷史高位，但剛好遇上亞洲金融風暴和政府「八萬五」政策，樓市大跌；及後2003年SARS大爆發，使到大型地產代理公司的分行規模由高峰期遞減至少一半，地產代理人數同樣大幅流失。

現時地產代理同樣面對艱難時期，由於8月中美貿易戰的談判反覆，加上社會運動的不斷惡化，受着內憂外患的影響，不同行業的生意都大受打擊，在這個環境之下，樓市二手交投量嚴重萎縮，成交宗數比SARS期更差。慶幸近期發展商在新盤定價上較為克制，以較低的開價以吸引市場上需求的買家入市，為地產代理帶來一道曙光。香港是個充滿機會的地方，只要肯努力工作，不斷奮鬥，保持正面的思想而不常常抱怨，都有機會達到自己的理想生活。正如筆者公司附近的一間茶餐廳，其中的一位侍應天生有缺陷，說話表達能力有困難，但他憑着多年來努力工作，以及有良好的儲蓄習慣，早前已成功置業，現在他對樓市仍然樂觀，並相信今時今日有機會轉換更大的單位。筆者希望大家明白，只要努力就有機會成功。

同樣，地產代理的工作時常要面對各方的挑戰和考驗，所以行內最常講的一句話就是「要好天搵埋落雨柴」，要做好積穀防饑的準備。筆者認為面對逆境重點是心態要正確，雖然地產代理行業經營環境困難，而且容易受外來因素所影響，但行內大多數的從業員已對這個情况習以為常，見怪不怪。地產代理這個行業是幸福摩天輪，生意總會有起有落，而大部分從業員都會明白只要肯努力奮鬥，任何事情都可以迎刃而解，必定有機會再轉動至最高點。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]

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