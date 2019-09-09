陳永傑：美倘見負利率不意外

美國經濟數據轉弱之外，美國國債孳息率頻頻出現倒掛場面，意味着美國進入經濟衰退的機會增加。聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole全球央行年會指出，該局將會小心注意經濟進展情况，並會作出適當行動。他雖然未有放「鴿」，但說話具彈性，並非不願意減息的鷹派。

最重要的是美國國債孳息倒掛的現象頻仍，絕對要注意，因為不是佳兆。加上美國與中國的貿易戰陷於一片混亂，前景難測，預計對美國經濟展望不宜過分樂觀。鮑威爾將會視乎美國經濟形勢下調利率以至量寬，但估計動作會循序漸進，不會猛然大手減息，多數是逐次0.25厘去下調。

美減息與量寬不是無可能

現時美國聯邦基金利率2厘至2.25厘，原因是過去3年多加息只加得9次0.25厘，7月底已減了1次0.25厘，減息實在子彈有限，正常而言只會去到2008年全球金融海嘯的零息。

但歐盟、日本已經是負利率，澳洲亦告逼近零息，美國減息與量寬雙管齊下不是無可能。

聯儲局前主席格林斯潘不久前指出，債市有跨國套戥活動，令美國長年期國庫券孳息率向下，市場沒有任何屏障可阻止孳息率跌至負利率水平。零息除了是一個數字水平，無任何意義。筆者估計，美國進入零至負利率時代，不會令人驚訝！

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]