湯文亮：惠譽應升而非降港評級

港府難答允五大訴求

老實說，評級下降一定有負面影響，但影響有幾大我就唔知，有一點可以肯定就是大機構融資成本就會增加，特首林鄭月娥亦不敢怠慢，即使遠在廣西亦立刻公開表示不同意，由此可見，暴力示威活動開始影響金融業，香港最後的支柱，如果金融業崩潰，香港亦會崩潰。

惠譽提及由於暴力示威活動衝擊一國兩制，所以將香港評級降低，我又想知道，假如政府答應網民的五大訴求，惠譽是不是不會降低香港評級，我認為惠譽不但不會，而且立刻將香港評級連降兩三級，展望則為不穩定，因為五大訴求之一，就是要政府特赦所有參與暴力示威的人士，這代表香港法治淪亡，已經變成了一個人治社會，商業合約根本是名存實亡，單是這個理由，惠譽就可以降低香港評級，另外一個理由是雙普選，如果不依照中央定下的框架選特首候選人，以現在環境，所選出的特首便會處處與中央政府作對，甚至在半推半就下宣布香港獨立，到那時候，中央不得不提早結束一國兩制，到那時候，惠譽可以將中國，香港的評級連結在一起，根本不用替香港評級，所以我認為惠譽今次做錯决定。

不明為何不立「禁蒙面法」

暴力示威活動已經持續接近3個月，政府一直採取防守策略，最嚴厲的用詞就是譴責，不敢用緊急法大家可以理解，但連禁止蒙面亦不敢提，令到示威者有恃無恐，處處搞破壞，這才是惠譽降低香港評級。其實惠譽是錯了，緊急法或者基本法第14條，18條當然最好唔用，但禁止蒙面法則隨時可用，或者警方可以向戴了口罩的人查身分證，此法一出，參與暴力示威活動的人一定會大幅減少，而且還會發現一件事，很多參與暴力示威的人可能根本不是香港人，甚至是非華裔，但不知道是什麼原因，政府始終不肯提及禁蒙面法，或者政府認為可以控制大局，如果是真的話，惠譽是應該提升而非降低香港評級，不過惠譽這樣做亦有好處，就是世界各金融評級機構關注香港的暴力示威活動，香港政府如果不盡快用有效的方法解決，評級有機會不斷被下降，就算林鄭瓜瓜嘈都沒有用。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]