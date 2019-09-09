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曾淵滄：中央放水 A股升勢勝港股

【明報專訊】9月4日，恒指突然急升近1000點，9月5日上午，恒指繼續上升，下午因港交所（0388）的期貨交易系統出問題，導致交易停頓而引發小恐慌。恒指倒跌，但收市前接近又收復失地。9月6日，恒指再升175點。

9月4日有兩項重大的消息，一是特首林鄭月娥於股市收市後宣布正式撤回《逃犯條例》修訂法案，二是中國國務院召開常務會議，國務院總理李克強說要及時全面與定向「降準」，即降低銀行存款準備金，向市場「放水」。

實際上，9月2日與9月3日，內地A股已經與港股呈相反方向走，走勢極佳，就算是9月4日港股大升，同一家企業的內地A股的升幅也比香港上市的H股強，其中三大鐵路基建股中交建（1800）中鐵（0390）及中鐵建（1186）最明顯，很清楚地，中央决定「放水」是最重要的好消息；2008年10月，國際金融海嘯期間，中國也是憑時任國務院總理溫家寶一句「4萬億基建」而改變了一切，經濟迅速復蘇，股市大升。

不熟A股 可買港上市ETF

中國中央决定放水，當然是為了準備打貿易戰而定，以放鬆銀根來應付美國加徵關稅，因此，股市是可以看好的，特別是內地A股，升勢應該會比港股強。

A股走強，中國人壽（2628）應該可以看好，一向以來，中國人壽的股價與A股掛鈎，當然看好A股，不妨直接通過滬港通、深港通買A股，如果不熟悉個別A股，可以選擇同一家企業，有H股在香港上市的內地A股，正如之前提到的中交建、中鐵、中鐵建……也可以考慮買香港上市的A股ETF，有南方A50 ETF（2822），安碩A50 ETF（2823），及華夏滬深300 ETF（3188），還有，內地券商股也應該看好，實際上，上星期五多家內地券商公布今年8月的業績都非常好，海通證券（6837）淨利上升3.14倍，中信証券（6030）上升3倍，招商證券（6099）上升52%。

中央放水，也間接鼓勵人們買樓，因此，內房股也可以看好，不過，內房股太多，要加以選擇，不妨參考近期所公布的中期業績，選其中業績好的投資，基本上，內地房地產業正走向汰弱留強的方向，今年上半年表現好的，下半年繼續良好表現的機會也比較大。

內地券商內房可受惠

中央鼓勵消費，在內地有大量商場物業的香港地產商也該得益。這包括恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）、九倉集團（0004）新地（0016），新世界發展（0017），當然也包括內地房託股越秀房託（0405）。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]

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