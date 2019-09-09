王弼：為何有人不介意溫水煮蛙？

校長以《聖經》哥林多前書13章愛篇教導一眾師生校友：「愛是恆久忍耐，又有恩慈；愛是不嫉妒；愛是不自誇，不張狂，不做害羞的事，不求自己的益處，不輕易發怒，不計算人的惡，不喜歡不義，只喜歡真理；凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。愛是永不止息。」如何解讀，真的要按各自的良心，求問上帝。老同學問覺得回應如何，我說，如果一個地方有文字獄，講什麼都有可能引爆地雷。

移民需面對環境轉變和新挑戰

近來朋友圈中，最多講的是移民。鄰居一次遛狗，碰見王弼，一談就談了半小時。我沒有問鄰居是做什麼生意，閒談間只知他的家族生意有上市，家裏掛着新西蘭的國旗。他說，其實要走不難，他可以遙控管理業務，問題是走了之後的生活如何。

我發現香港有一點環境的人，最怕的是移民後沒菲傭用的日子。移民後，司機還可以自己做，不過要親自做家務，對於平日當慣CEO或專業人士的上等人來說，餘生都要做這些下欄工作，他們會受不了。其次，平常在香港出入私人會所的生活，在彼邦也會失去。不是說在外國要進私人會所很難，而是圈子要重新建立。人在異鄉，要進入跟香港同等的社會階層並不容易，這是許多人猶豫不想移民，也成為他們力求香港不出現大變的原因。對一些人來說，香港慢慢（重點是慢）改變，融入大灣區，未必是壞事，因為若香港大變速變，移民要面對的新挑戰，給他們的恐懼更大。

環球股市方面，美股仍在中美爭霸戰和美國聯儲局減息的循環之中。正如王弼的長期預測，貿易戰會持續升級，但美國會以減息回應，因此美股會於高位震盪徘徊，但其他地區減息空間有限，以美元計，表現會跑輸美股。

美股徘徊貿戰減息循環

收筆前，有一則「趣聞」分享。奧地利政府兩年前發售100年超長期的國債，票面息率2厘，猜猜現在升了多少？是票面值的2.1倍！換句話說，以210元買入的債券，每年獲得2元的利息，98年後，債券持有人拿回100元。

當然，債券可以在二手市場賣出，不用拿着等到期，但有誰會買入這樣的債券？買入的原因，只因預期有人會以更高的價格搶購。瘋狂的音樂椅遊戲，加上全球多處動盪，我總覺得，人類的新時代已悄然來臨……

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]