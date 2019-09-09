何國良：內地刺激經濟 水泥紙業股先行

友人當天因擔心消息的可靠性而沒有參與其中，心感懊惱。筆者只好安慰他，價好的機會未來應該還有。畢竟，從經營環境來看，未來的一段時間並不稱得上樂觀。之前文章亦曾以2003年SARS時的經濟數據作參考，在大圍經濟影響下，公司的經營難度甚高。在營業額接連向下的情况下，公司收入下跌的幅度往往會令公司出現現金虧損。在這種情形中，公司要很着力減省成本。在無可奈何的情况下，公司更有機會要裁員。而這種情况的出現將令整體社會的購買能力下滑，影響大眾的消費意欲，令各行業本已經困難的經營狀况更難迅速恢復過來。這亦可能是未來難以應對的情况，投資者可能需要注意。

不過，世界亦不會靜下來不作回應的。在經濟困難時，政府一般會主動推出振興經濟的措施以平滑經濟上的波動。這方面的發展似乎在中國大陸已先行。

提前下達 債券額度可達1.85萬億

有不少券商最近列舉了一些政策，在解讀政策目的後，他們都相信，政策傾向進一步刺激經濟是未來一段時間的主調。例如最近一些專項債額度提前下達，分析師認為這是釋放積極財政政策的信號。由於地方政府專項債是用於基建投資和重點項目，當這些資金按計劃到位，是有利相關項目產生對經濟增長的正面作用。有報告指出，理論上，提前下達的債券額度規模可達1.85萬億元（人民幣‧下同），當中5000多億元的是地方債，專項債就佔1.29萬億元。

珠玉在前，雖然最終有多少個項目可真正落實，銀行是否能配合而使資金到位仍有待觀察。但市場當然不會等事實呈現眼前才動手，所以有不少分析師都乘勢發出買入的建議，特別在相關領域上，例如有券商建議注意水泥相關公司。他們指出，在過去一段時間，部分地區由於持續下雨以致不少基礎建設工程有所延誤，因此，在進入第三、四季後，他們預計水泥需求在一些地區會出現增長，因此有利水泥價格向上調。而且，相關股票在過去一段時間已經給投資者所忽略，股價相對有吸引力，因而他們推薦。

另外，紙業亦是他們推介的相關行業。在剛過的半年，行業並不好過，連龍頭企業亦要發盈警。隨着進入下半年的旺季，每噸盈利有望從年中的低位回升。如果上述的逆周期調節力度有機會加大的話，下游需求會是改變現時低迷股值的一個契機。畢竟，有些政策需要未雨綢繆，如果到爆發出來才處理，可能要花更大的力氣才可以和局了。

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[何國良 基金看世界]