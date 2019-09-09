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盧楚仁：美元強勢延續不利香港

【明報專訊】上星期評級機構惠譽下調香港的信貸評級，由AA+下調至AA，更糟糕的是把展望列為負面，意味着短期內再有下調可能。與此同時，我估計其他評級機構如標普和穆迪也會跟隨惠譽，把香港信貸評級下調。香港信貸評級初下調，可能很多人誤以為只會令香港借貸成本上升而已，沒有什麼好擔心。信貸評級被下調，可大可小，就連特首林鄭月娥身在廣西也馬上回應，不認同惠譽這個決定，可想而知不是一件小事。

現在香港問題千瘡百孔，如在中美貿易戰中成為磨心，持續的美元強勢和人民幣貶值，令香港經濟雪上加霜，再加上反修例的示威活動沒完沒了。亦因如此，美國眾議院通過香港人權法案，故令相關局勢更為混亂。在這亂局中，若相關評級機構進一步下調香港評級的話，令脆弱的信心進一步動搖。

大鱷多在強美元背景下出擊

在對冲基金眼中，若條件成熟的話，不排除他們會像九七亞洲金融風暴般來狙擊港元。他們會以狙擊港元為名，等待拆息被抽高，繼而借股票沽空及大手沽空期指為實。正所謂橋唔怕舊，最緊要受，所以投資者要密切留意以下事項。

第一， 評級機構會否再下調評級？第二，香港拆息是否突然抽高？第三，港匯牌價會否持續下跌至7.85的弱方保證？對冲基金這類大鱷，要狙擊某一國家或地區的貨幣，大前提的條件，不是這個國家或地區的貨幣有多弱勢，而是美元一定要有強勢的條件，才可以在狙擊上得心應手。所以，如果沒有強勢美元作為背景和大後盾的話，大鱷一般都不會出擊的。

數據強勁 美衰退疑慮一掃而空

上星期二美國所公布的8月ISM製造業PMI下跌至49.1，一度令金融市場十分擔心美國經濟終於出現放緩，甚至衰退。但事隔兩日，星期四所公布的ADP非農業就業人數變化，工廠訂單及ISM非製造業PMI表現均十分強勁。雖然星期五美國勞工部公布的非農業就業人數下降至13萬，但平均時薪和失業率表現依然對辦，故金融市場擔心美國出現經濟衰退的疑慮一掃而空，就算聯儲局在下星期再減息的話，極其量都只是減0.25%，這個減幅亦是金融市場預期之內，故美元強勢相信仍然可以繼續維持。

另一邊廂，歐洲央行在本周議息會議，很大機會採取行動來振興經濟，估計歐洲央行採取的寬鬆貨幣力度會遠高於聯儲局，故未來歐元大趨勢仍然維持弱勢的情况下，亦直接助長了美元的強勢。在美元繼續維持強勢而人民幣弱勢 的大前提下，不管會否引來大鱷的狙擊，最起碼對香港經濟尤其是旅遊、零售及出口等經濟板塊持續造成負面困擾。

有些分析認為，去年11月美國債息出現倒掛，美國經濟會在半年至9個月之後出現衰退，但事到如今，美國經濟數據表現依然強勁，半點衰退甚至放緩的迹象也沒有，亦有指拖到明年美國經濟必定衰退。

美經濟將受惠大選年

但我估計，衰退只會局限在美國以外的地區發生，例如歐亞以至南美洲和大洋洲，亦因如此，這些地區的資金便會湧入美國避險，在資金大量流入情况下，美國經濟及金融市場或多或少會因此反而得益。大多數分析亦忽略了一個重要環節，明年是美國大選年，根據過去經驗所得，大選年的美國經濟一般都可以保持穩健，原因是總統和國會議員的候選人，均需花天文數字的競選經費來競選，以直接刺激當地的經濟。總括而言，美國經濟、美股以至美元的表現可能會比現在更好。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]

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