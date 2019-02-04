摩根大通亞洲：累計升幅大 舜宇沽23471

【明報專訊】恒指上周反彈至1個月高位，技術上嘗試回補8月初的下跌裂口。牛熊證街貨分佈，看淡的投資者集中26900點至27099點收回區，由於恒指上周三急升近千點，恒指牛證重貨區與現價距離較遠，以25600點至25799點收回區較多好友部署。蘋果將於下周二舉行發布會，瑞聲（2018）上周四抽升12%後，周五曾再升近8%，重上40元關口及50天平均線；舜宇（2382）亦連升7日，挑戰120元關口，技術上修補了去年8月遺留的大型下跌裂口（介乎102.8至120元），過去1個月累積升幅已超過40%。輪證資金流以舜宇淡倉較為顯著，截至上周四的5個交易日，舜宇淡倉錄860萬元淨流入，好倉則淨流出380萬元。如投資者現階段部署追入，可留意舜光購23791，行使價125.25元，實際槓桿約3.4倍，最後交易日2020年4月23日；相反，如認為舜宇已累積升幅，短線或難以突破120元的話，部署淡倉可參考舜光沽23471，行使價93.93元，實際槓桿2.5倍，最後交易日2020年6月26日。