瑞銀亞洲：人行全面降準 建行Call 21005

【明報專訊】人行降準刺激之前走勢落後的內銀股走勢轉好，建行（0939）重上6元的心理關口。國務院副總理劉鶴上周四表示，要加大逆周期調節力度，疏通貨幣政策傳導機制，加強金融與財政政策配合，加大了巿場對央行降準的憧憬。目前建行的股息率達5.7厘，低估值本身已可為股價提供一定抗跌力，但內銀股股價一直缺乏向上的催化劑。配合目前A股走勢較強，以及人行周五正式宣布全面降準0.5百分點，投資者短線或可再次留意內銀股表現及其輪證：建行（0939）認購21005，行使價6.49元，2019年11月到期，有效槓桿約17倍；工行（1398）認購23879，行使價5.39元，2020年1月到期，有效槓桿約10倍；中行(3988)認購24078，行使價3.3元，2020年2月到期，有效槓桿約8.1倍；招行(3968)認購28910，行使價43.88元，2019年10月到期，有效槓桿約19倍。
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