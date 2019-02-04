何啟聰：手機設備急升 瑞聲Call 19423

【明報專訊】蘋果新機發布會在即，手機設備股強勢持續。舜宇（2382）周五曾升近6%，高見120元並突破52周高位，收市升逾2%。瑞聲科技（2018）繼續追落後，周五曾再升近8%，技術上已回補8月初下跌裂口。手機設備股強勢，但由於升幅顯著，舜宇技術上更已深入超買，資金即使追貨亦未敢進取，主要考慮輕微價外認購證。觀望舜宇再升，看好可考慮舜宇認購證24612，行使價128.28元，20年03月到期，實際槓桿約3.8倍。看好瑞聲則可留意瑞聲認購證19423，行使價46.93元，2019年11月到期，實際槓桿約7.1倍。舜宇14日RSI相對強勢指數已升至80的深入超買區內，預期股價回軟，可考慮舜宇認沽證23884，行使價99.99元，20年02月到期，實際槓桿約3.2倍。看淡瑞聲則可考慮瑞聲認沽證19425，行使價33.38元，2019年12月到期。（本結構產品並無抵押品）
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