劉思明：內險內房成下一浪目標

恒指周初試25500點回升，周五曾高見26790點回順，即市在26563點有支持，收報26690點，升966點或3.76%；國指升3.45%。大市日均成交862億元，高於60天平均近一成，周末前3日平均成交近千億元，資金入市意欲良好。

據《明報》港股數據庫，周五升跌比率70比30，升逾3%佔上升股份近一成半；大市連續3日升多跌少，近13日有5日升多跌少，頹勢有轉穩迹象。上周的升跌比82比18，再對上兩周（8月23日的一周）有超過七成上升，升勢擴散不同層面。

恒指守穩20天線 有望逐步轉好

上周恒指有機會進入一周升、一周跌模式，上周急升後本周或會調整；受到本地地產、金融、公用股拖累，恒指持續跑輸；內地A股氣勢如虹，國指隨之強勢，周五曾經升穿50天線，短線若守住10200點，上試百天線約10700點。

趨勢寬度方面，恒指國指成分股高於10天線、20天線急升，周五有超過八成股份高於10天、20天線，中短線向好具深度支持。不過，高於50天線比只有四成，普遍中線尚未轉好；回調20天線為一重要支持，守穩仍有望逐步轉好。

本報數據庫追蹤的30個行業，近全線上升，燃氣供應逆市下跌逾2%。內地監管民辦教育條例快出台，拖累教育先升後急回；過去燃氣、醫藥也受到政策打壓。不過，燃氣股上周下跌，受到公司因素影響，如股東減持、股權轉移或業績差等；醫藥保持強勢，政策風險未升溫，但依然不可掉以輕心。

建滔集團升勢過急 或有調整

上周整體有近一半行業的升幅超過4%跑贏恒指國指；科技器材升逾一成表現最強，其次中資金融、工業製品升約6%，家居用品、軟件服務升約半成。目前工業製品、中資金融、醫藥保健有七成股份重上50天線，前兩者有六七股份14天RSI大於60；建築及材料、航空則有近六成股份高於50天線，行業中線偏好。

工業股除上周及過去多次提到的中聯重科（1157）最強，電子產品相關的建滔集團（0148）跟隨科技股向好，短線升勢過急，或有調整，50天線19元成支持，守穩中線上試22、23元水平。

中興通訊有望上試23元

此外，中資金融股以券商股走勢最凌厲，上周提到到海通證券（6837）輕易升破8.5元，該水平已變成短線支持；內銀、內險則建行（0939）、財險（2328）最強。

此外，上周不少低殘股科網股、新能源、本地地產、零售受到追捧，風險胃納改善；中興通訊（0763）上周五初步升穿21元阻力，後市有望上試22元甚至23元。

[劉思明 數據尋寶]