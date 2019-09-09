經濟
劉思明 數據尋寶

投資策略

下一篇 上一篇

劉思明：內險內房成下一浪目標

【明報專訊】港股上周顯著做好，升勢全面，趨勢寬度、風險胃納改善，形勢比預期更佳，短線有機會在較高水平運行，資金追逐低殘股份，內險及內房股望成下浪目標。

恒指周初試25500點回升，周五曾高見26790點回順，即市在26563點有支持，收報26690點，升966點或3.76%；國指升3.45%。大市日均成交862億元，高於60天平均近一成，周末前3日平均成交近千億元，資金入市意欲良好。

據《明報》港股數據庫，周五升跌比率70比30，升逾3%佔上升股份近一成半；大市連續3日升多跌少，近13日有5日升多跌少，頹勢有轉穩迹象。上周的升跌比82比18，再對上兩周（8月23日的一周）有超過七成上升，升勢擴散不同層面。

恒指守穩20天線 有望逐步轉好

上周恒指有機會進入一周升、一周跌模式，上周急升後本周或會調整；受到本地地產、金融、公用股拖累，恒指持續跑輸；內地A股氣勢如虹，國指隨之強勢，周五曾經升穿50天線，短線若守住10200點，上試百天線約10700點。

趨勢寬度方面，恒指國指成分股高於10天線、20天線急升，周五有超過八成股份高於10天、20天線，中短線向好具深度支持。不過，高於50天線比只有四成，普遍中線尚未轉好；回調20天線為一重要支持，守穩仍有望逐步轉好。

本報數據庫追蹤的30個行業，近全線上升，燃氣供應逆市下跌逾2%。內地監管民辦教育條例快出台，拖累教育先升後急回；過去燃氣、醫藥也受到政策打壓。不過，燃氣股上周下跌，受到公司因素影響，如股東減持、股權轉移或業績差等；醫藥保持強勢，政策風險未升溫，但依然不可掉以輕心。

建滔集團升勢過急 或有調整

上周整體有近一半行業的升幅超過4%跑贏恒指國指；科技器材升逾一成表現最強，其次中資金融、工業製品升約6%，家居用品、軟件服務升約半成。目前工業製品、中資金融、醫藥保健有七成股份重上50天線，前兩者有六七股份14天RSI大於60；建築及材料、航空則有近六成股份高於50天線，行業中線偏好。

工業股除上周及過去多次提到的中聯重科（1157）最強，電子產品相關的建滔集團（0148）跟隨科技股向好，短線升勢過急，或有調整，50天線19元成支持，守穩中線上試22、23元水平。

中興通訊有望上試23元

此外，中資金融股以券商股走勢最凌厲，上周提到到海通證券（6837）輕易升破8.5元，該水平已變成短線支持；內銀、內險則建行（0939）、財險（2328）最強。

此外，上周不少低殘股科網股、新能源、本地地產、零售受到追捧，風險胃納改善；中興通訊（0763）上周五初步升穿21元阻力，後市有望上試22元甚至23元。

[劉思明 數據尋寶]

上 / 下一篇新聞

中銀人壽年金疑被濫用避稅遭叫停 「供款5年可取回本金」條款特別 上周更改
中銀人壽年金疑被濫用避稅遭叫停 「供款5年可取回本金」條款特別 上周更改
沒限制供款期屆滿即退保成漏洞
沒限制供款期屆滿即退保成漏洞
產品大受中產歡迎 傳積壓大量申請
產品大受中產歡迎 傳積壓大量申請
恒生李佩珊：年輕人投資偏保守
恒生李佩珊：年輕人投資偏保守
中國海關增X光檢查 港集運商：成本漲兩成
中國海關增X光檢查 港集運商：成本漲兩成
勒泰商業 被入稟追討15.4億
勒泰商業 被入稟追討15.4億
彭博萬千：「保六」有難度 中央料谷基建穩增長
彭博萬千：「保六」有難度 中央料谷基建穩增長
往績回顧：黃國英持金山軟件 上周升18.7%
往績回顧：黃國英持金山軟件 上周升18.7%
麥格理胡偉俊：降準50點子 太遲太弱
麥格理胡偉俊：降準50點子 太遲太弱
華為入場 內地智能電視起革命
華為入場 內地智能電視起革命
NBA球星任品牌大使 TCL北美銷量勁升75%
NBA球星任品牌大使 TCL北美銷量勁升75%
東角Laforet免9月宣傳管理費 業主未提減租 眾多租戶不滿
東角Laforet免9月宣傳管理費 業主未提減租 眾多租戶不滿
莎莎傳要求辦公室主任級員工放無薪假
莎莎傳要求辦公室主任級員工放無薪假
趕出口效應退 中國8月出口遜預期
趕出口效應退 中國8月出口遜預期
進口豬肉增逾66% 無阻豬價連升13周
進口豬肉增逾66% 無阻豬價連升13周
「自由港」興起 歐盟憂成中港商人避稅洗錢溫牀
「自由港」興起 歐盟憂成中港商人避稅洗錢溫牀
和記港口傳伙沙特公司拓物流區
和記港口傳伙沙特公司拓物流區
張兆聰：降準乃中小行及時雨
張兆聰：降準乃中小行及時雨
鄺翠玲：先結婚 上車慢慢來
鄺翠玲：先結婚 上車慢慢來
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：不良貸改善 工行購23166
金子：不良貸改善 工行購23166
張兆聰：落後地產股可追嘉華
張兆聰：落後地產股可追嘉華
蔡金強：做人別姓「賴」
蔡金強：做人別姓「賴」
體恤客戶的保險服務
體恤客戶的保險服務
楊書健：善待多元性 保香港活力
楊書健：善待多元性 保香港活力
李聲揚：遇好消息即彈 證港股見底
李聲揚：遇好消息即彈 證港股見底
謝偉銓：精簡公營房屋行政流程
謝偉銓：精簡公營房屋行政流程
沈永年：珠海大搞基建 樓價看好
沈永年：珠海大搞基建 樓價看好
黃德几：平安好醫生有望挑戰高位
黃德几：平安好醫生有望挑戰高位
陳政生：碧桂園服務績佳可期
陳政生：碧桂園服務績佳可期
許繹彬：經濟民生復原需時 投資要見好就收
許繹彬：經濟民生復原需時 投資要見好就收
股市滄海遺珠 有升有息 百達：俄股估值廉 跑贏中港
股市滄海遺珠 有升有息 百達：俄股估值廉 跑贏中港
陳增濤：羅拔派克捧紅Xavier Vignon
陳增濤：羅拔派克捧紅Xavier Vignon
謝紹榮：挾淡倉後 上落格局未變
謝紹榮：挾淡倉後 上落格局未變
陸振球：蘋果資金雄厚 回購推升股價
陸振球：蘋果資金雄厚 回購推升股價
陸振球：評級機構睇錯市常有之事
陸振球：評級機構睇錯市常有之事
林少陽：太古B回歸合理值 需催化劑
林少陽：太古B回歸合理值 需催化劑
技術取勝：煤氣守住上升軌
技術取勝：煤氣守住上升軌
潘迪藍：台商擬分散投資 免太倚賴內地（一）
潘迪藍：台商擬分散投資 免太倚賴內地（一）
蘇沛豐：內地降準 券商較內銀值博
蘇沛豐：內地降準 券商較內銀值博
李順威：白銀追落後 要懂止賺止蝕
李順威：白銀追落後 要懂止賺止蝕
何啟聰：手機設備急升 瑞聲Call 19423
何啟聰：手機設備急升 瑞聲Call 19423
瑞銀亞洲：人行全面降準 建行Call 21005
瑞銀亞洲：人行全面降準 建行Call 21005
摩根大通亞洲：累計升幅大 舜宇沽23471
摩根大通亞洲：累計升幅大 舜宇沽23471
周顯：增持自己公司股票 或看淡投資前景
周顯：增持自己公司股票 或看淡投資前景
何國良：內地刺激經濟 水泥紙業股先行
何國良：內地刺激經濟 水泥紙業股先行
王弼：為何有人不介意溫水煮蛙？
王弼：為何有人不介意溫水煮蛙？
曾淵滄：中央放水 A股升勢勝港股
曾淵滄：中央放水 A股升勢勝港股
湯文亮：惠譽應升而非降港評級
湯文亮：惠譽應升而非降港評級
陳永傑：美倘見負利率不意外
陳永傑：美倘見負利率不意外
廖偉強：代理行業如幸福摩天輪
廖偉強：代理行業如幸福摩天輪
布少明：一手「多盤齊發」急攻市場
布少明：一手「多盤齊發」急攻市場
李志成：氣氛緩和 樓市重現推盤潮
李志成：氣氛緩和 樓市重現推盤潮
郭思治．推介股份：中國國航（0753）
郭思治．推介股份：中國國航（0753）
梁冠業．推介股份：東方教育（0667）
梁冠業．推介股份：東方教育（0667）
李嘉廉．推介股份：中國太保（2601）
李嘉廉．推介股份：中國太保（2601）
涂國彬．推介股份：SPDR金ETF （2840）
涂國彬．推介股份：SPDR金ETF （2840）
盧楚仁：美元強勢延續不利香港
盧楚仁：美元強勢延續不利香港
第一城嘉湖本月成交逼8月全月 社會衝突雖未平息 業主減價刺激入市意欲
第一城嘉湖本月成交逼8月全月 社會衝突雖未平息 業主減價刺激入市意欲
上月十大屋苑登記165宗 8個月低位
上月十大屋苑登記165宗 8個月低位
宏安預留20億「彈藥」投地 冀政府增供應
宏安預留20億「彈藥」投地 冀政府增供應
峻源累收200票 超額3倍
峻源累收200票 超額3倍
健身中心斥50萬 租珀玥商用樓面
健身中心斥50萬 租珀玥商用樓面
荃灣映日灣主打2房
荃灣映日灣主打2房
第一城本月成交料續淡靜
第一城本月成交料續淡靜
退休四寶助你做好預算
退休四寶助你做好預算