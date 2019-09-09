張兆聰：落後地產股可追嘉華

恒指及A股逼近重要關口，盤路變化非常快速，即使是強勢板塊都不斷急升急跌，大家都抱短線投機心態，很難短炒。除非是超級高手，現在還是控制注碼買大市，以及中長線候低買入一些強勢板塊，如醫藥、手機設備等。

短線一個異動的板塊是基建股。總理李克強已事先張揚降準，人行也如期出手，但中央加大調控房地產、嚴格限制各類融資，甚至按揭貸款額度和利率也收緊。據《經濟參考報》報道，涉房貸款調控力度持續升級。中銀保監辦公廳近期表示，將在32個城市開展包括房地產業務授信政策執行、房地產開發貸款管理、個人住房貸款管理情况等方面銀行房地產業務專項檢查工作。同時，人行日前也要求銀行進一步優化調整信貸結構，「點名」房地產行業佔用信貸資源依然較多。

過往基建股炒作皆短癮

一直以來房地產及相關貸款佔據貸款半壁以上江山，以社融計比例應更高。中央決心去房地產化，中長線當然是好事，但短期的劇痛卻未必承受得起，最優之選就是財赤貨幣化。

一方面是銀行開閘放水，另一方面大舉放開地方政府舉債能力，由銀行提供資金來大興土木。中鐵（0390）、中鐵建（1186）及中國通號（3969）都顯著轉強。但要留意，基建股的炒作往往是一鼓作氣，升勢多不能維持太耐，買賣都要快速。

經過周三的急升後，昨日很多本地地產股都顯著回落，但其中一隻仍然錄得升幅，就是嘉華（0173）。集團中期業績理想，純利15.26億元，按年升164.06%；基本每股盈利48.82仙；維持派中期息6仙。期內，應佔已簽約銷售約64億元，主要來自香港嘉熙及嘉匯、上海嘉御庭三期及嘉濤灣、南京嘉譽山、廣州花都嘉華廣場、東莞星際灣及香港和內地的合營項目。截至今年6月底止，集團未確認之應佔已簽約銷售約136億元，預計於今年下半年及2020年入帳。

啟德嘉峰匯貨值 等同集團市值

集團尚未入帳金額達到136億元，足以支持下半年以及2020年業績。集團未來18個月主力推售江門、東莞、南京等內地樓盤，合共貨值估計超過100億元。更重要的是重點項目啟德嘉峰匯，只要一獲批預售便可應市。項目總樓面面積達到57.42萬呎，以現時區內平均呎價達2.5萬元計算，單個樓盤總貨值已超過100億元。幾乎是嘉華的市值。考慮到當年每呎樓面地價僅為10220元，即使計及建築和利息成本，仍會有極豐厚利潤。因此，在現時醞釀推盤前股價會持續偏強。

[張兆聰 還看今朝]