金子：不良貸改善 工行購23166

匯豐衍生工具部數據顯示，上周四因為期貨交易異常，影響輪證市場成交量大減，惟恒指牛證全日計仍有超過4700萬元淨流入，淡倉亦有超過5000萬元流入坐倉。倉位部署上，主要見投資者繼續轉倉至較貼價牛熊證，目前牛熊證比例為1對1.2，熊證重貨區於貼價26700至27099點，牛證則於25600至25799點水平。

恒指波幅指數（VHSI）在上周四急跌至20以下，為8月初以來低位。投資者以窩輪入場，實際槓桿將較之前有所改善，惟要留意其後引伸波幅的走勢會否進一步受壓。

工行（1398）中期盈利升近5%，資產質素改善，不良貸款比率與建行（0939）同樣按季回落3點子，關注類貸款比例較去年下半年跌21點子，表現好過同業。服務費收入增長加快，次季按年升13%。

交銀國際最新研究報告給予工行H股中性評級，目標價6.5元。技術上，工行自從突破4.9元（10天線及20天線）阻力後，下一個阻力為50天線及250天線，看好可留意其購證（23166）。

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