蘇沛豐：內地降準 券商較內銀值博

今次降準前，中國政府已釋出不少穩增長政策信號，例如國務院辦公廳發布廿條促進消費的意見、人民銀行則完善貸款報價市場利率（LPR）機制，貸款利率略為下跌，被市場視為變相減息支持企業。是次降準大致符合市場預期，估計年底前有可能再降0.5個百分點。

降準表面上直接利好內銀股，但我們估算降準0.5個百分點只會輕微提升內銀股之每股盈利0.33至0.45%，並非短線首選，不如買內地券商股。降準以及上述穩增長政策信號，再加上偷步炒作「國慶行情」，預料尤其對A股有支持，利好內地券商股。

中金突破「小雙底」 上望17元

券商H股之今年預測市帳率約0.8倍，較去年10月的歷史低位0.73倍相距不遠，較歷史平均減一個標準差（0.87倍）更低。較看好業務均衡、投行業務較強勁的中信証券（6030）及中金（3908）。早前上海科創板登場，正好有利此類公司。圖表上，中金走勢較強，剛突破了「小雙底」頸線，量度目標17元。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]