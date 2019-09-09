陸振球：評級機構睇錯市常有之事

事實上，在2007、2008年金融海嘯前，便有評級機構給予次按債最高的信貸評級，之後次按爆煲掀起全球股災，而在2011年，評級機構亦將美國的信貸評級調低，卻無阻美國的股巿和債巿大牛巿，都可算是給有關的評級機構摑了一巴掌。

上星期，惠譽宣布調低香港的信貸評級，但港股似完全未受影響，至少會否扯高香港的借貸利率，仍有待觀察，但在全球利率走低甚至負利率債規模接近16萬億美元，就連意大利的10年期國債孳息也只有0.88厘，大家認為香港的金融系統穩健程度會較意大利還差嗎？

惠譽說，以往給予香港高於內地的信貸評級溢價，原因之一是香港享有較高的法治和獨立性，但兩地之間的差距似在收窄，而近期亂局反映香港管治出現問題；如惠譽的說法正確，則是否代表現在投資內地的相對優勢在提升，比如大灣區的樓宇升值潛力比香港物業更高？

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明報投資及地產版資深主編

[陸振球 主編的話]