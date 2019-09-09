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陸振球 投資超限戰

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陸振球：蘋果資金雄厚 回購推升股價

【明報專訊】金融海嘯後，2009年美股出現了大牛巿，除了是美國經濟確是大有改善外，聯儲局實施量化寬鬆（QE）也是重要原因，而QE同時令利率走低，商業機構若現金流強勁而又沒有重要出路，與其將資金作存款或買債收息，不如回購股份，此舉大大有利推高股價。

根據美銀美林證券研究，自2009年後美國公司回購股份涉及金額高達3.6萬億美元，遠遠高於外來資金的2000億美元，而來自散戶及保險／退休金的入市金額更出現倒退（圖1），即是推動過去10年美股大牛巿的最大動力乃是來自公司回購，而更有部分公司會借用低息資金來回購股份！

投資美股選現金流強勁企業

於是，投資美股除要選擇業績好的公司之外，如能找到現金流強勁、能有更多子彈作回購的公司，投資成績可能會更加突出。

股神巴菲特數年前開始入股並不斷增持的蘋果（紐交所上巿代號：APPL），除了是一間賺大錢的公司，近年也因手頭現金龐大而不斷回購股份，以致股價異常堅挺（圖2）。

事實上，近4個季度蘋果回購公司股份的金額便高達716億美元，單是最近一個季度便高達240億美元，而蘋果在回購行動後，最新季度持有的現金仍多達2250億美元，扣除債項的淨現金也有1130億美元，即是仍有大量彈藥可作回購，如股價因特發事件而受壓，反而成為蘋果趁低回購的好時機，對穩定和推高股價有極其利好的作用。

匯控業績差回購減 股價受壓

年前香港股民也曾見識過匯控（0005）大手回購股份的威力，之不過近一年其業績確實不濟，且回購力度也減弱，匯控股價便也受壓。

[陸振球 投資超限戰]

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