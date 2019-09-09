謝紹榮：挾淡倉後 上落格局未變

至於港股後市何去何從，筆者認為恒指上落格局未變，惟預計十一國慶前，假若中國內地、美國、香港沒有特別重大事件發生的話，恒指應可於現水平企穩，並逐步收復早前因急跌而造成之裂口，預計恒指250天移動平均線（上周五為27386點）將成主要阻力區。

體會No futures and no options

提到「挾倉」不可不提上周四下午期貨交易系統「死機」事故，引發市場混亂，令一眾投資者親身體會到「No futures and no options」所帶來之恐懼，上周三被「挾爆」而仍未平倉者，心血少一點也不行。翌日，港交所（0388）行政總裁李小加開記招就事件解畫，他指出停市原因跟新交易系軟件出現漏洞有關，而非遭受攻擊。猶幸當天恒指上落不大，否則「輸打贏要」之聲，定必此起彼落。

常言道「怪事年年有」，不過上周似乎特別多。「過氣歌王」頭像突然頻頻出現於facebook投資廣告中，如真如假，如可分身飾演投資王。這些廣告內容佯稱分享只有少數人知的Bitcoin Future投資秘技，及後過氣歌王所屬經理人公司已證清並無接受訪問一事。

世上沒「只有你知」投資秘技

由於筆者也曾打開該廣告觀看，發現除了引用知名人士圖像外，還訛稱該投資方法幾日便可賺一倍，以及如何引用AI智能賺錢。由於近期投資界興起AI策略理財投資風氣，如此明目張膽魚目混珠，確實會連累真正投資AI金融的開發商。

在此容我譖氣重申，世上沒有「只有你知」的投資秘技，也甚少有「千載難逢」的投資機會，更遑論「咁大隻蛤乸隨街跳」？

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 老海鮮周記]