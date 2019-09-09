陳增濤：羅拔派克捧紅Xavier Vignon

「幾年前香港Ponti酒窖的老闆Antonio就跟我提起他，我還特別在網上找了半天，才知道他在教皇新堡的一家大莊園租了一個庫房釀酒，不過摸了門釘沒有碰上他。他的一個員工說他在附近的Beaumes de Venise村開了一個零售酒窖，在那裏可能會碰上他，可以品嘗到他的紅酒。反正順路，我就去品嘗了他的酒。印象是他的紅酒有勃艮第夜丘（Côte de Nuits)工藝的影子。」

新創系列酒 命名「Arcanes」

就這樣我就帶着兒子的兩個朋友去Beaumes de Venise看個究竟，看看到底這款用百分百莫維特釀造的紅酒是何方神聖。葡萄品種莫維特喜愛十分炎熱的乾燥海洋氣候。葡萄不容易熟透，只有地中海馬賽（Marseille）附近的沿岸山區，才適合種植。法定產區Bandol是普羅旺斯最有名的莫維特紅酒產地。此酒雄勁架構結實，富單寧是可以存放成陳年老酒。原來Xavier Vignon他自己並沒有葡萄園，只是買了不同酒莊的酒，通過混合配制而形成了他自己的紅酒，所以他是一個名副其實的酒商Négociant。Xavier Vignon釀酒師出身，曾游學世界各地酒莊，回法國多年來為普羅旺斯酒莊提供釀酒諮詢，因此和許多酒莊建立了深厚的關係，在選擇紅酒可說是駕輕就熟。

經酒窖魅力十足的普羅旺斯女售貨員介紹，才知道原來Xavier Vignon新創了一系列酒商酒，起名「Arcanes」，出自馬塞塔羅樸克牌背面宇宙的奧秘。這款用百分百莫維特取名「Le Diable」，法語魔鬼是也。更想不到的是，原來它是由寒舍附近的小酒莊釀造。前年離家不遠的葡萄農鄰居把漂亮的莫維特老藤拔掉重新種，原因是產量低送給紅酒合作社不划算，令我覺得可惜不已。

這款2017 年「魔鬼」，正如羅拔派克說的，濃郁的黑果尤其是黑梅藍梅果味，結構豐富有香料口感，只是稍欠缺了上次品嘗留下的夜丘紅酒優雅。完全是羅拔派克所喜愛的風格，怪不得高分。

明年大選 特朗普推量寬是唯一選擇

近日央行為面對日益嚴峻的經濟增長失速問題，是否需要執行負利率之說甚囂塵上。似乎上世紀曾經由凱恩斯提出來的流動性陷阱已經不再是一個值得探討的問題，在當今流動性水浸銀行的情况下，任何的負利率只會增加市場的風險及其不穩定性，再也做不到刺激經濟增長、降低經濟增長的失速。可能唯一的有效手段是通過財政政策擴大基礎設施建設，聽起來似乎老調重彈，明年美國的大選年，在寬鬆貨幣政策黔驢技窮之際，似乎是美國總統特朗普的唯一選擇。

投資及品酒專家 / Délifrance創辦人

[陳增濤 品酒論投資]