股市滄海遺珠 有升有息 百達：俄股估值廉 跑贏中港

明報記者 王俊騏倫敦專訪

自2014年俄羅斯入侵克里米亞後，被西方圍堵，連帶油價大跌，盧布急速貶值，同年底經濟開始負增長。Julian認為，俄國不論宏觀經濟和企業管冶都已見明顯改善，央行政策理性和較可預測，現時立場也偏鴿，同時持續改革金融系統；而央行目標降低通脹，市場也預期減息在即，長遠有望降低企業融資成本。

中長期油市供求平衡 油價難大跌

Julian續指，俄國財政部推出新例，當油價超越每桶40美元所得來的額外收入，便會撥入到外匯儲備；而近年俄國本身的外匯儲備亦已大幅增加，佔國內生產總值（GDP）達到15%，本身國家負債比例亦較低，都使宏觀經濟較過去穩定。他指出，該新規帶來的效果被市場低估，能使盧布和經濟較少受油價影響，而盧布穩定趨弱和隨油價漸強，更特別有利出口企業的盈利能力。

對於油價，他料中長期油市供求會趨向平衡，指美國貢岩油供應增加，但石油輸出國組織同時續減產，供應仍與需求同步，料油價不會大跌；而現盧布走勢與油價脫勾，在油價還處偏高水平，為油企帶來大量現金，同時派息增加。

俄企現金流強 平均市盈率僅6倍

俄羅斯股市一直受投資者忽視，與擔心其風險有關，資金流入不多。惟他認為，機會與風險對等，流入少也是俄股估值吸引的原因之一。他又稱中美貿易戰對俄國影響較小，特別在全球供應鏈所佔比例低，較次要風險或在於全球市場對油氣和鋼鐵的需求，或影響當地經濟，相信總體風險仍然不大。

俄股一般分兩大指數，分別為RTS以及MICEX指數，後者為俄國最大指數以盧布計價，故國際股市交投還以美元計價的前者為主。他稱俄股現時以機構投資者為主，由於本身金融滲透率低，散戶比例較低，但已逐步提升。

近期環球經濟放緩，俄國也不例外，但Julian認為不必把其與股市表現掛鈎。

他反指俄企現金流強，目前平均市盈率只有6倍，較全球新興市場有約15%折扣。而且，俄股的股息率較高，如百達俄羅斯股票基金股息率達到8至9厘，整個市場的股東政策又有改善，企業股息率達到雙位數也常見，更以出口企業派息較多。

俄羅斯多個行業被低估

按市場劃分，俄股主要分為本地和出口主導市場的兩大板塊，去年前者如金融和科技股跑輸，跌幅達到三成，出口行業則升勢強勁，油股升幅達到30至35%，表現分化。他解釋，出口主導行業表現佳，源自盧布穩定和能源價格升勢強勁，本身現金流和盈利能力亦高，特別是鋼鐵和產油公司，而經過一輪升幅後估值亦不見大變，升幅還是由盈利主導。相反，本地主導股份則受地緣政治問題影響，但同時仍有個別盈利增長穩定，今年外圍問題和風險胃納改善，也帶動這類股票反彈。

Julian透露，現時百達俄羅斯基金的本地和出口股比例為各佔一半，增加了本地股的部署，基於估值考慮，減少出口股持倉。他看好本地股前景，舉例一隻金融科技股，去年股本回報率達到15%，但市盈率僅6倍，而一般這類公司在其他新興市場估值要高出一倍，故認為本地市場有更大投資機會，現時高配金融、房地產和通訊服務行業。他稱本地有大量被低估，又有強勁現金流的公司。