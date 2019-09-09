許繹彬：經濟民生復原需時 投資要見好就收

先談外圍。中美貿易戰或可緩和，繼早前中美雙方互相加徵部分產品的關稅後，有報道指中國副總理兼金融委主任劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤等通話，中美雙方同意10月初在華盛頓舉行第13輪中美經貿高級別磋商，消息亦令外界憧憬中美貿易戰能得以降溫。

中美貿戰時好時壞成常態

不過，筆者在早前已認為，美國經濟衰退或中美貿易戰令中美關係惡化，同時亦令港股反覆陷入低迷。在中美貿易戰持續了一年多以來，戰况一直反覆拉鋸，雙方關係時好時壞，投資者亦已是屢見不鮮，即使雙方暫時達成共識亦不代表沒有戰火復萌的可能性，因此投資者宜留意貿易戰仍是左右港股後市走向的一大因素。

談回本港局勢，政府願意態度稍為放軟打破僵局，無疑有助改善本港民生、經濟及金融市場，正如筆者一直所提及，有利好消息之下將為大市帶來催化劑，上周瘋傳的消息更令大市上演一場絕地反彈，可謂呈現一片歌舞昇平的景象。不過，這次反彈是否能扭轉港股弱勢仍是言之尚早，筆者認為上周三（4日）大市急升乃市場情緒突然高漲而導致，市場憧憬本港局勢改善，大市借勢挾上，而近月一直是淡友當道，大市頃刻逆轉回升，升幅愈拉愈闊，淡倉應該被挾到爆。

部分人士對政府回應「唔收貨」

觀乎社會的回應，部分人士似乎對政府的行動「唔收貨」，因為特首雖正式撤回修例，但坊間依然充斥着「訴求」的聲音，政府如何去繼續「拆彈」仍有待觀察，故筆者認為本港社會運動是否立即停止仍然有保留，相信大市仍有一段時間會繼續受社會的情緒變化及政治問題困擾；加上現時本港的經濟民生已受到社會運動衝擊，要回復原狀亦需一定的日子，投資者繼續用短炒及「見好就收」的心法，仍是上策。

耀才證券行政總裁

[許繹彬 港股通才]