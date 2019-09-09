陳政生：碧桂園服務績佳可期

恒指由4月份高位30282點開始回落，跌至8月最低點24899點，按照累積跌幅的0.382反彈幅度去計算，指數回升至26955點將有明顯的阻力；加上早前50天線已失守250天線，形成「終極死亡交叉」，意味長線走勢偏淡。因此，9月港股表現難言樂觀，並需提防大幅反彈後將現獲利回吐的壓力。

淡市中連番破頂

受多個不明朗因素困擾，後市去向未明，而少受外圍因素影響的股份可多加留意，如物管股龍頭碧桂園服務（6098），股價近日連番破頂創新高，在近日波動市况下算是較少數的強勢股。

集團早前公布截至今年6月底止中期業績，收入35.16億元人民幣，按年升74.4%。純利8.17億元人民幣，按年升73.4%。期內，毛利率升0.2個百分點至39.2%。截至6月底止，物業服務收費管理面積增加至2.17億平方米，服務合同管理面積則增加至5.84億平方米，管理共1055個物業項目及向約230萬戶業主提供物業管理服務。是次中期純利按年大升逾73%，優於盈喜時預測的多賺逾50%，為市場帶來驚喜。

然而，內房開發商的交樓期主要集中在下半年，內房業更有「金九銀十」的說法，因此，下半年物管公司的收費管理面積理應比上半年增長得更快，集團亦可從中受惠；加上在母公司碧桂園（2007）的光環下，相信集團未來業績表現不會令市場失望。

22元下分段吸 中線望27元

股價長期處於上升軌道，即使跌市期間仍穩守多條平均線上，14天RSI亦升破80反映走勢相當強勁。投資者可考慮調整後吸納，建議22元以下可分階段買入，中線上望27元，穿16.7元止蝕。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

光大新鴻基產品開發及零售研究部主管

[陳政生 生財有道]