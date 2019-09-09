黃德几：平安好醫生有望挑戰高位

隨着內地醫療需求持續，去年陸續發布監管網上會診服務的條例，有助提高行業門檻。今年6月底，集團自有醫療團隊執業醫師平均擁有14年醫療專業經驗，自有醫療團隊達1193人，簽約合作外部醫生（均為三級甲等醫院副主任醫師及以上職稱）5324名，合作醫院數逾3000家，其中三級甲等醫院超1400家；合作線下藥店超3.2萬家，較2018年底增加1.6萬家；零售藥店雲網絡覆蓋超過200個城市。

集團的互聯網平台表現理想，截至今年6月底，月活躍用戶數（MAU）按年上升29%至6270萬，註冊用戶數於過去一年累積增加6130萬人，至2.89億人。今年上半年，平均付費用戶轉化率達由去年同期的3.1%增加至3.7%；日均諮詢量增加23.5%至65.6萬。另外，除內地市場外，平安好醫生與O2O平台Grab成立合資公司，共同發展印尼市場。

倘大成交破52.8元阻力 升勢可續

走勢上，8月6日低開高走，呈「穿腳破頭」的利好形態，期後形成上升軌，處於各主要平均線之上，MACD維持牛差距，惟STC%K線回落至接近%D線，宜候低45元（港元‧下同）吸納，若以大成交突破52.8元阻力，升勢有望持續，不跌穿42元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]