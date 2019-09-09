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沈永年 大灣區樓市解碼

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沈永年：珠海大搞基建 樓價看好

【明報專訊】最近有報道指大灣區有大量新盤減價，似乎區內樓市前景陰霾密佈。其實，在筆者過往20多年的內地投資生涯中，樓市減價潮不時出現，我對有關報道雖不能完全否定，但若以一貫的港人思維來分析這件事，實在有點「大驚小怪」。

要知道，中國地方那麼大，很多城市比香港大許多。對香港人來說，一旦遇上如金融風暴、SARS等特殊情况，周遭房價、股市必然應聲大幅下滑，香港樓市絕不會獨善其身，所以香港人有一個概念：如一個地區樓價大跌，其他市場也會相應下滑，幅度雖有高低之分，但也會「一氣呵成」的大跌。然而，中國過去從未發生過同一時間所有城市房價出現大跌的情况，只會是某一個或是某些城市因應一些市場環境因素而出現相應調整。

有地方升有地方跌 正常現象

因此，大家如要投資內地或投資大灣區，都應先行調整一下思維，不要因為一些負面報道而變得「大驚小怪」。我們投資內地房地產，要看的是每個城市的個別發展，它或它們有否出現利好或不利消息，然後才調整投資策略。事實上，各個城市都會因應自己的情况作出調整，樓市出現大幅上落的情况實在是正常不過的事，即使有報道稱，內地樓市出現供過於求的情况，或是房價大跌，發展商積貨嚴重，其實這僅限於某部分城市而已，我們絕不能以「一竹篙打一船人」的方式來分析整個內地樓市。

推新盤同時推特價房 發展商慣技

其實，有關報道在分析各大城市的樓市狀况時亦指出，儘管有部分城市出現下調，但有些城市交投依然暢旺，就像我最近在專欄及其他公開場合多次提到的珠海。筆者早已強調，珠海將是下一個深圳，這並不是我個人單方面的看好，而是珠海確實有一系列重大基建相繼落實，港珠澳大橋的開通，香海大橋、洪鶴大橋、金海大橋的加速建設，以及筆者預計深珠通道將加速拍板……無論從發展定位、基建規劃以至政策制定方向來看，都可預見珠海樓市將進一步攀升。目前，珠海房價的升勢並未受市場調整所影響，該市的發展潛力是毋庸置疑的；相反，惠州、江門這等城市，未來的發展條件不及珠海多，樓市上升空間確實有限。

網簽數據齊備 方便參考

對於有報道指大灣區有大量新盤減價，筆者認為他們可能不熟悉內地地產市場或銷售行規而已。其實在每個新盤推出時，發展商都會同時推出特價房，這只是慣常的促銷手法而已，這絕對不代表樓盤滯銷、經濟出現問題、房價大跌等。就正如我們去工展會、美食展，總會看到有銷售商推出鮑魚大割價，難道我們就斷言鮑魚滯銷、經濟不景、市場出現不利因素嗎？

至於內地每個城市銷售情况，其實大家只要上網搜尋一下「網簽」數據，已能分析出每個城市的樓市走向，投資者可因應自身需要將數字按年度或月份作比較，一目了然。總括來說，筆者眼見一些心儀的項目，或是目前持有的投資項目，一年來房價也只升不減，如珠海西區的斗門、金灣，當地的樓盤已由去年的12月開始加價，時至今日，價錢仍然一直向上調整。已有讀者向我查詢，在珠海房價節節攀升的情况下，此刻是否仍是入貨良機？我的答案絕對是肯定的，筆者對珠海今年的樓市發展相當有信心！相反，大灣區的其他城市，大家不如靜待新政策出台才作部署吧！

順帶一提，很榮幸得到《明報》的邀請，筆者將於本周六（9月14日）上午11時半及下午12時45分在金鐘萬豪酒店舉行兩場演講會，題目分別為「珠海，下一個深圳！」及「如何低門檻上車大灣區物業」，如各讀者對上述話題感興趣，或想筆者親自解答各類大灣區投資問題，歡迎蒞臨賜教！

drmall2019@gmail.com

[沈永年 大灣區樓市解碼]

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