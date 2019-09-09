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李聲揚：遇好消息即彈 證港股見底

【明報專訊】絕非「南宮夫人信箱」或「金電視」式的做媒讀者來信，但上星期真有讀者私訊小弟成功預測兩件大事：第一是國泰（0293）主席史樂山下馬（官方聲稱是退休），第二是恒指25000的鐵底。

前者無甚意義，其實內地媒體之前一天已有報道，本地媒體害怕跟車太貼，未敢大肆報道，也是可以理解的。後者也不是什麼驚天大發現，稍為做點功課已可以計算到恒指的市帳率，已和2008年金融海嘯時相差不遠。目測香港人（特別是30歲以下的）投資股票的其實不多，加上近期的社會氣氛，悲觀論當然很有市場。但若親身經過過金融海嘯時的情况，定會明白現在情况和當年還相差很遠很遠。不想倚老賣老，但不經歷一兩個周期，沒有見過大牛或大熊的初哥，判斷難免有偏差。

市場不缺錢 只缺信心

所以「估中」恒指25000點鐵底，其實沒有什麼特別——若猜得中林鄭宣布「撤回」才是真先知，或有內幕消息（而這類內幕消息不會犯法）。說回林鄭，大家心知肚明，「壽終正寢」和「撤回」只是字眼上的分別，實際上完全一樣，相信示威者也會同意。而不論任何立場，也不至於天真到以為林鄭出來換個字眼，就能平息風波。投資者也不會盲目到以為林鄭開出的是靈藥，但股市照樣怒升千點，往後一天亦沒有回吐太多。

這說明了什麼？就是估值的重要。大眾往往集中在消息面，而忽略了只要估值夠殘，小小的好消息也能有如此效果。因為市場的確不缺錢，只缺信心（本人則是不缺信心，只缺錢）。

同樣道理也可以應用落「香港信貸評級被下調」一事。其實消息已流傳一段時間，到星期五中午真的發生，網上討論區以「核彈級」形容消息——想必是見得核彈太少。結果港股似乎完全不受影響，升近兩百點收市。說好了的核彈呢？

信貸評級被下調 實際影響微不足道

並非馬後炮，朋友早前也在友報專欄提到信貸評級被調低的可能性，可惜小弟未有時間寫文反駁。大家可以翻查紀錄，2016年穆迪也曾警告下調香港評級，小弟說的也是一樣：實際影響微不足道。

一般的說法是：評級下降，融資成本上升，對公司雪上加霜云云。但首先，眾所周知，惠譽的影響力是三大評級機構中最低，惠譽早前「撤回」對長實（1113）的評級，對長實的影響基本上是零。

另外，融資成本亦由極多因素決定，特別是現在資訊發達，評級機構並不能主宰融資成本。2011年標普也曾下調美國的信貸評級，是史上（當然是標普的歷史）首次喪失最高評級。當時市場也震盪了一晚。然後，看看美國的融資成本，有沒有因此而上升？

避險意識消退 債券資金重投股市

說到美國的融資成本，最後再說債市。其實近期最值得自豪的是上星期的專欄，寫到「債市瀕爆煲 買股好機會」。言猶在耳，上星期四已見到債券價格急回，差不多是一年最大跌幅。爆煲可能言之過早，但相信負利率可以變成更低的，可以想想風險。德國的30年國債，此前是負利率，轉眼已變正數。美國方面，10年國債債息也重回1.5厘之上，30年國債債息則反彈至2厘之上。

當然，這些水平仍屬極低。但環球股市已應聲全線反彈，避險意識消退。可能是發現對衰退的擔心過慮？可能是發現負利率債券是騙局？真相不重要，重要的是至少部分債券資金已重投股市。而觀乎美國標普指數的股息率，比美國債息還要高。投資者可以想想：難道相信10年後美國公司整體股價會比現在還低？

（作者為證監會持牌人士，並未持有以上股票）

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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