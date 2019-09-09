楊書健：善待多元性 保香港活力

經濟數據變差，其實已經是眾所周知。零售增長在6月跌6.7%，到了7月再跌11.4%。根據我們在地觀察，8月情况亦差不多。而且在8月，例如餐飲等較為民生的消費項目亦見疲弱，8月整體數字更加未敢樂觀。

兩股淡風吹起 明年經濟未樂觀

上周商務及經濟發展局長邱騰華更說8月最後一周的旅客入境數目大跌四成半。我們已經看到8月酒店的租金大跌，及後會公布的入住率亦不會好看。租約較長的零售和寫字樓，因為企業審慎，租務巿場變得較弱。反映企業信心的PMI在7月跌至43.8，8月更下滑至40.8。這是10年前金融海嘯以來最差的。

既然7月及8月數字都弱，那麼今年第三季的整體經濟數字亦會偏向較差。教科書上說，一般的社會運動可以看成颱風來襲的自然災害，來得再猛烈都好，事過境遷之後經濟仍然可以迅速復元。就如颱風山竹襲港，雖然停工一日，又造成了諸如窗戶打碎等損害，但社會迅速回復正常。但是今次社會運動，由影響租金開始，到租務巿場變弱，再到企業審慎，或會暫緩招聘，就會影響實體經濟。尤其外圍政治形勢仍不明朗，壓力持續下去，兩股淡風同時吹起，整個下半年甚至2020年的經濟都未容樂觀。因此現時當務之急，應該是盡快降溫。

猶記得上屆立法會的最後一天，議會拉布至午夜。時任立法會主席曾鈺成在結束會議時說：「我相信，我真心相信，議會裏的每位議員都是用自己的方式為香港服務。這是我的肺腑之言。祝福香港，香港一定要贏！」

筆者生於1980年，處於一個獨特的年齡層，可以同時與上一個世代和下一個世代交朋友，了解兩個陣營的想法。我的觀察是兩邊陣營都愛香港。不過正如曾主席所說，大家所用的方式不一樣而已。香港一直都存有深層次矛盾，兩個陣營對未來的想像又從來沒有整合。遠者不說，單單是《環球時報》總編輯胡錫進和香港名嘴陶傑一小時的直播對話，就顯出了陣營之間的認知差距。

兩陣營都愛港 僅方式不一

管理香港絕非易事，因為香港就如龍應台所說的「透明細瓷」，一不小心就會跌得粉碎。但這亦是香港獨特之處。試想想，就算是垃圾分類這類民生小事，常秘在記招亦會以中英兩語回應問題，就說明非華語族群亦是香港的持分者。這種多元包容，不只讓印度菜、泰國菜、日本菜等各種餐廳在香港蓬勃發展，宏觀一點，亦是我們為國家做超級聯繫人的根本。例如要找韓國生意伙伴，最容易當然是透過駐港的韓國朋友。因此，善待香港的多元性才能保持香港的活力。

第三季的經濟表現，已經是潑出去的水，不能再變。既然已經走到了這一步，我們不如好好研究深層次矛盾，希望冷靜之後，可以長治久安。

安泓投資總監

港大房地產及建設系客席副教授

[楊書健 泓觀亞太]