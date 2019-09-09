5月某日，陳女士（化名）帶同年邁的母親和幼子到訪保險公司的客戶服務中心，扶老攜幼地尋求協助。事緣陳女士母親投保多年，近月不幸中風並患上阿茲海默氏癡呆症，引致行動不便，反應遲緩；及後，在交給保險公司的索償文件中，由於只有老人科病歷，申請危疾賠償並不成功。

在講述事件的過程中，陳女士一時感觸，忍不住潸然下淚。她一方面要照顧患病的母親和年幼兒子。同時間為了爭取保險賠償金而奔波勞累，個人承受了很大的壓力。身旁的兒子看見母親落淚，也茫然不知所措。

客戶服務中心負責接待的女同事在了解情况後，除了安撫兩母子外，首先建議的是更改保單權益人，讓陳女士可以全權辦理保單的事宜，毋須其年邁母親每次陪同。此外，在取得其母同意後，直接聯絡醫院，以保險公司名義詳細解釋所需的神經科證明。幸運地，醫院員工給予很大的幫忙，答允一個星期內提供。

在辦理保單授權文件的過程中，由於陳女士母親行動遲緩，花了極大氣力才把名字簽好。如果要她經常到保險公司親自辦手續，那是多麼折騰的一件事！

更改保單權益人的程序即日辦妥，約在一星期後，理賠部收到陳女士遞交的證明，同時將病歷問卷簡化，方便她重新填寫並再作審核。當賠償金批出後，客戶服務部取得陳女士同意，便將支票直接存入了她的銀行戶口，前後兩星期，事情得到圓滿解決。

能夠協助客戶解決難題，負責個案的同事除了心感欣慰外，也獲得陳女士的衷心感謝，工作上的滿足感不言而喻。從服務客戶的角度來看，當保單受保人不幸受傷或患病，無法或不便接觸保險公司時，其中一個權宜方法就是更改保單權益人，以便代為跟進。對於生效已久的保單，遇有索償或更新資料疑難，也可直接向客戶服務部查詢。

保險公司在得到客戶授權後，除可加快內部處理程序外，還會視乎情況，嘗試協助客戶解決實際面對的問題。從這個案看到，保險助人的服務精神，不僅在於及時的經濟補償，也着重靈活而體恤的生活支援。

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