蔡金強：做人別姓「賴」

香港承平太久，回歸後遭遇1997、2003、2008大危機，可在中國的強力支持下，都大步跨過，香港年輕人並沒有吃過真正的大苦，過去20年，就是靠的是中國的助力，加上2008年後美國開啟的無底線QE，讓香港的企業和資本家，甚至整個社會走上了一條貌似「最容易的道理」——背靠中國和中國市場，香港本土經濟完全去實體化，就是全民玩地產和金融。這條最容易的道理確實為有錢人帶來了洶湧的財富，可社會實體經濟幾乎全盤崩潰，而社會貧富懸殊也到了世界最嚴重行列，再加上社會底層又對中國高度莫名恐懼，而不願投進中國社會，香港社會階層完全固化，社會如一攤死水。最容易的道路終走成最困難的路，這個黑鍋該誰背？答案肯定不是中國政府，中央對香港最多就是太溺愛，太放縱，缺乏引導，所託非人。最大責任是香港人自己，自己選了最容易的路，沒人讓你放棄實體，沒人讓你炒賣金融，沒人阻止你跟歐美學習先進科技，到歐美頂級公司就業，甚至沒人care你講英文還是中文。姓「賴」於事無補，社會精英該幫年輕人的不是自由（還不夠嗎？），而是競爭力，這次運動完了以後，年輕人還是得面對競爭力缺乏，韌性不足的問題，就算台灣蔡英文為「暴動人士」神助攻她大選而饋贈收留他們，可未來生活就不用競爭力嗎？到台灣，可是要講民主鬥士們最恨的國語。

十年磨一劍 K11 Musea近20年最佳項目

所以做人別姓賴，當面對困境時，你更需要的是強化自己的能力。說回開心事，絕大部分香港企業在過去20年也是選擇了容易的路，所以結果也是路愈走愈窄，好在錢賺了不少，可競爭力也大幅下降。可在香港一大眾財閥裏，也有做得好的，比如新世界（0017）、新鴻基地產（0016）也挺有心思。

上周，小金人去參觀了新世界在尖沙嘴海旁的K11 Musea，小金人負責任的說，這個綜合體肯定算香港20年來最好的，甚至中國、香港、台灣，新加坡數一數二，藝術感肯定無人能比，新世界十年磨一劍，也算極為難得。這個綜合體有300萬呎，商場接近100萬呎，寫字樓可能50至60萬呎，其他是Rosewood酒店和服務式公寓。綜合體跟港鐵相連，相當方便。K11的開幕本應該是城中一等一盛事，可無奈香港正處於「暴亂」狀態，所幸商場內還是人頭湧湧。這個綜合體的總價值應該最少能到接近800億港元，明年租金接近20億應該有機會。商場現在平均租金才110元左右，反觀海港城的400多元平均租金，價值上升空間明顯。

新世界在創新型商業走出自己的道路，這模式可複製到其他內地項目，尤其是公司在大灣區的優質項目。過去幾年，新世界在大灣區建構了一流的土儲，這跟其他香港財閥很不一樣。2016年8月，新世界發展以42億元收購深圳前海港現代服務業合作區T201-0092宗地土地使用權。2016年12月8日，又參與深圳太子灣四塊優質土地的發展。四塊土地總樓面面積達36.72萬平方米。2017年10月，公司又以20.85億元作價，成功獲取廣州市增城區一處優質城市綜合體開發土地（38.2萬平方米）。

大灣區建構一流土儲

2018年1月，新世界發展還與深圳羅湖區政府簽訂《文錦渡口岸經濟帶戰略合作協定》，雙方在「口岸經濟帶」建設等商業片區改造、綜合運營及招商等領域開展深度合作。2018年11月，公司成功收購廣州地鐵集團旗下持有廣州漢溪長隆地塊股權（29萬平方米）。如果未來香港本地股股價再下行，新世界倒是很值得留意的。未來是自己的，只有競爭力才是一切，而不是賴。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]