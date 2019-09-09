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2019年9月9日星期一
環球數據前瞻
中銀人壽年金疑被濫用避稅遭叫停 「供款5年可取回本金」條款特別 上周更改
沒限制供款期屆滿即退保成漏洞
產品大受中產歡迎 傳積壓大量申請
恒生李佩珊：年輕人投資偏保守
中國海關增X光檢查 港集運商：成本漲兩成
勒泰商業 被入稟追討15.4億
彭博萬千：「保六」有難度 中央料谷基建穩增長
往績回顧：黃國英持金山軟件 上周升18.7%
麥格理胡偉俊：降準50點子 太遲太弱
華為入場 內地智能電視起革命
NBA球星任品牌大使 TCL北美銷量勁升75%
東角Laforet免9月宣傳管理費 業主未提減租 眾多租戶不滿
莎莎傳要求辦公室主任級員工放無薪假
趕出口效應退 中國8月出口遜預期
進口豬肉增逾66% 無阻豬價連升13周
「自由港」興起 歐盟憂成中港商人避稅洗錢溫牀
和記港口傳伙沙特公司拓物流區
張兆聰：降準乃中小行及時雨
鄺翠玲：先結婚 上車慢慢來
環球數據前瞻
金子：不良貸改善 工行購23166
張兆聰：落後地產股可追嘉華
蔡金強：做人別姓「賴」
體恤客戶的保險服務
楊書健：善待多元性 保香港活力
李聲揚：遇好消息即彈 證港股見底
謝偉銓：精簡公營房屋行政流程
沈永年：珠海大搞基建 樓價看好
黃德几：平安好醫生有望挑戰高位
陳政生：碧桂園服務績佳可期
許繹彬：經濟民生復原需時 投資要見好就收
股市滄海遺珠 有升有息 百達：俄股估值廉 跑贏中港
陳增濤：羅拔派克捧紅Xavier Vignon
謝紹榮：挾淡倉後 上落格局未變
陸振球：蘋果資金雄厚 回購推升股價
陸振球：評級機構睇錯市常有之事
林少陽：太古B回歸合理值 需催化劑
技術取勝：煤氣守住上升軌
潘迪藍：台商擬分散投資 免太倚賴內地（一）
蘇沛豐：內地降準 券商較內銀值博
李順威：白銀追落後 要懂止賺止蝕
劉思明：內險內房成下一浪目標
何啟聰：手機設備急升 瑞聲Call 19423
瑞銀亞洲：人行全面降準 建行Call 21005
摩根大通亞洲：累計升幅大 舜宇沽23471
周顯：增持自己公司股票 或看淡投資前景
何國良：內地刺激經濟 水泥紙業股先行
王弼：為何有人不介意溫水煮蛙？
曾淵滄：中央放水 A股升勢勝港股
湯文亮：惠譽應升而非降港評級
陳永傑：美倘見負利率不意外
廖偉強：代理行業如幸福摩天輪
布少明：一手「多盤齊發」急攻市場
李志成：氣氛緩和 樓市重現推盤潮
郭思治．推介股份：中國國航（0753）
梁冠業．推介股份：東方教育（0667）
李嘉廉．推介股份：中國太保（2601）
涂國彬．推介股份：SPDR金ETF （2840）
盧楚仁：美元強勢延續不利香港
第一城嘉湖本月成交逼8月全月 社會衝突雖未平息 業主減價刺激入市意欲
上月十大屋苑登記165宗 8個月低位
宏安預留20億「彈藥」投地 冀政府增供應
峻源累收200票 超額3倍
健身中心斥50萬 租珀玥商用樓面
荃灣映日灣主打2房
第一城本月成交料續淡靜
退休四寶助你做好預算
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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中銀人壽年金疑被濫用避稅遭叫停 「供款5年可取回本金」條款特別 上周更改
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金子：不良貸改善 工行購23166
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沈永年：珠海大搞基建 樓價看好
黃德几：平安好醫生有望挑戰高位
陳政生：碧桂園服務績佳可期
許繹彬：經濟民生復原需時 投資要見好就收
股市滄海遺珠 有升有息 百達：俄股估值廉 跑贏中港
陳增濤：羅拔派克捧紅Xavier Vignon
謝紹榮：挾淡倉後 上落格局未變
陸振球：蘋果資金雄厚 回購推升股價
陸振球：評級機構睇錯市常有之事
林少陽：太古B回歸合理值 需催化劑
技術取勝：煤氣守住上升軌
潘迪藍：台商擬分散投資 免太倚賴內地（一）
蘇沛豐：內地降準 券商較內銀值博
李順威：白銀追落後 要懂止賺止蝕
劉思明：內險內房成下一浪目標
何啟聰：手機設備急升 瑞聲Call 19423
瑞銀亞洲：人行全面降準 建行Call 21005
摩根大通亞洲：累計升幅大 舜宇沽23471
周顯：增持自己公司股票 或看淡投資前景
何國良：內地刺激經濟 水泥紙業股先行
王弼：為何有人不介意溫水煮蛙？
曾淵滄：中央放水 A股升勢勝港股
湯文亮：惠譽應升而非降港評級
陳永傑：美倘見負利率不意外
廖偉強：代理行業如幸福摩天輪
布少明：一手「多盤齊發」急攻市場
李志成：氣氛緩和 樓市重現推盤潮
郭思治．推介股份：中國國航（0753）
梁冠業．推介股份：東方教育（0667）
李嘉廉．推介股份：中國太保（2601）
涂國彬．推介股份：SPDR金ETF （2840）
盧楚仁：美元強勢延續不利香港
第一城嘉湖本月成交逼8月全月 社會衝突雖未平息 業主減價刺激入市意欲
上月十大屋苑登記165宗 8個月低位
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