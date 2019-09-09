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鄺翠玲 理財信箱
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鄺翠玲：先結婚 上車慢慢來

【明報專訊】劉先生與女友準備兩年後結婚置業，結婚預算25萬元，物業目標500萬元，希望了解財政上是否足夠，投資又需要什麼部署。

根據現時政策，500萬物業連同按揭保險最高可敘做八成按揭，首期及相關支出約120萬元，假設兩年後利率2.35厘、供款期30年，月供約15,800元，佔收入32%可以接受。要結婚置業，120萬元+25萬元=145萬元就足夠？非也，因要預留一筆足夠支付6個月生活及供樓費作流動現金儲備（每月生活費28,800元+供樓費15,800元=約45,000元，6個月即需約27萬元），新居入伙也要添點家具電器，預留10萬元，所以182萬元是一個較穩妥的目標。

投資需考慮風險承受能力

未來兩年兩人可累積約42萬元的儲蓄，連同現有的60萬元資產共102萬元，在兩年內能否增值至182萬呢？首先兩位的增值資本並不是102萬元，因6個月生活費（現時約17萬元）需留作現金儲備，所以現時起動的資本只有85萬元。由於他們的風險承受能力是低至中，筆者假設投資組合的平均年回報是5%，假設每月盈餘中可多撥出1萬作投資增值，2年後增值組合滾存至約119萬元，連同35萬元的現金儲備，資產總值約為154萬，離目標還有點距離。

置業帶來大筆相關使費

筆者建議兩位可先結婚，延遲置業大計一年，令資金彈性更強，坦白說，同期籌備婚禮及置業兼裝修，不論是財力、精力、腦力或是時間，都會為主人翁增加很大壓力，既然婚姻是畢生大事，不如聚精會神辦好再說。

避免大量投資中港股票

投資方面，在未來兩年，筆者建議兩位購入收息股、環球股債混合基金等，並避免大量投資在中港股票，因人民幣價位仍有機會下跌，况且貿易戰陰霾不散，投資年期宜較短，也不適合太大波幅的項目。

美聯金融集團高級副總裁

[鄺翠玲 理財信箱]

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