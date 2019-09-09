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張兆聰 穩增長百萬倉
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張兆聰：降準乃中小行及時雨

【明報專訊】人行宣布全面降準0.5個百分點，並且再額外對僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行定向下調存款準備金率1個百分點，於10月15日和11月15日分兩次實施到位，每次下調0.5個百分點，兩項降準可分別釋放出8000億元（人民幣，下同）及1000億元資金。由於此前總理李克強已變相宣布，市場已急升作出反映，夜期走勢呈先升後跌。

降準有用嗎？相信大家心裏都有答案。人行降準只是加大銀行潛在放貨能力，一切還得看客戶借貸意欲、經濟狀况等。從城商行準備金率由2018年4月的15％，到今次「雙降」後低至10％，短短約18個月就降了5個百分點，也看不到有多大作用。

人行降準作用有限

反而值得一提的是降準原因。根據人行資產負債表，7月份基礎貨幣按月減少了1.1825萬億元，這是一個相當大幅度的下降。基礎貨幣由3個數字組成，包括法定存款準備金、超額準備金以及流通中的現金（M0）。M0在7月略為增加，法定準備金不變，意味減少都來自超儲。從各大型上市銀行中期業績來看，並沒有動用超儲的需要，估計主要是來自中小型銀行。

宏觀來看，一方面，7月份存款同比少增3867億元，本就吸收存款能力有限的中小型銀行更是艱難，同時AA+以下銀行同業存單發行，6月及7月份按年減少2600億元，進一步加大缺口。中小型銀行難找存款，便只好動用超儲。

超儲減少 反映中小型銀行難找存款

中國超儲有多少？根據《2018年第三季度中國貨幣政策執行報告》，人行指銀行體系的超額準備金率（超儲率）並不高，僅存約1.5%。由於該布局是回應央行投放的資金大量淤積於銀行體系的指控，人行的數字有可能略為偏低，以證明投放的資金基本傳導到了實體經濟。假設實際數字為2％，以最新存款總額188萬億元計算，2％相當於3.8萬億元左右，相對於1個月就減少1.2萬億元的速度，情况並不樂觀。

危機時沒子彈救市 才是最大風險

人行全面兼定向降準，對於中小型銀行是一場及時雨，但由去年4月至今已大降5個百分點，說明中小型銀行已深陷惡性循環，負債收縮、消耗超儲、人行降準來支撐，周而復始。

理論上，當中小型銀行有問題的話，人行仍可進一步降準，但當前經濟還不算差，全球也只是面對衰退風險而尚未衰退，存款準備金率已低至10%，貼近有紀錄以來最低，當危機真的到來，屆時就沒有多少救市子彈，這個才是風險所在。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

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