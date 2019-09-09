張兆聰：降準乃中小行及時雨

降準有用嗎？相信大家心裏都有答案。人行降準只是加大銀行潛在放貨能力，一切還得看客戶借貸意欲、經濟狀况等。從城商行準備金率由2018年4月的15％，到今次「雙降」後低至10％，短短約18個月就降了5個百分點，也看不到有多大作用。

人行降準作用有限

反而值得一提的是降準原因。根據人行資產負債表，7月份基礎貨幣按月減少了1.1825萬億元，這是一個相當大幅度的下降。基礎貨幣由3個數字組成，包括法定存款準備金、超額準備金以及流通中的現金（M0）。M0在7月略為增加，法定準備金不變，意味減少都來自超儲。從各大型上市銀行中期業績來看，並沒有動用超儲的需要，估計主要是來自中小型銀行。

宏觀來看，一方面，7月份存款同比少增3867億元，本就吸收存款能力有限的中小型銀行更是艱難，同時AA+以下銀行同業存單發行，6月及7月份按年減少2600億元，進一步加大缺口。中小型銀行難找存款，便只好動用超儲。

超儲減少 反映中小型銀行難找存款

中國超儲有多少？根據《2018年第三季度中國貨幣政策執行報告》，人行指銀行體系的超額準備金率（超儲率）並不高，僅存約1.5%。由於該布局是回應央行投放的資金大量淤積於銀行體系的指控，人行的數字有可能略為偏低，以證明投放的資金基本傳導到了實體經濟。假設實際數字為2％，以最新存款總額188萬億元計算，2％相當於3.8萬億元左右，相對於1個月就減少1.2萬億元的速度，情况並不樂觀。

危機時沒子彈救市 才是最大風險

人行全面兼定向降準，對於中小型銀行是一場及時雨，但由去年4月至今已大降5個百分點，說明中小型銀行已深陷惡性循環，負債收縮、消耗超儲、人行降準來支撐，周而復始。

理論上，當中小型銀行有問題的話，人行仍可進一步降準，但當前經濟還不算差，全球也只是面對衰退風險而尚未衰退，存款準備金率已低至10%，貼近有紀錄以來最低，當危機真的到來，屆時就沒有多少救市子彈，這個才是風險所在。

[張兆聰 穩增長百萬倉]