「自由港」興起 歐盟憂成中港商人避稅洗錢溫牀

博維耶自2015年被俄羅斯富商雷波諾列夫（Dmitry Rybolovlev）入稟，質疑博維耶在37幅藝術品交易中抬高價格，賺取10億美元差價而引起國際市場注目。博維耶既否認雷波諾列夫的指控，反而在盧森堡及新加坡開設「自由港」業務，更在兩年前一度部署在上海開設新的「自由港」。他此舉施即引起歐洲議會議員擔心「自由港」被人用作洗錢及逃稅，並對「自由港」運作持續施壓。最近更有傳博維耶準備就新加坡的業務醞釀賣盤。

歐議會議員：「自由港」運作需全面透明

奧地利政治家兼歐洲議會議員Evelyn Regner就「自由港」的問題，回覆本報查詢時稱，歐洲議會在今年3月全會提出取締「自由港」，原因是「自由港」出現的問題多於答案。她指出，究竟存藏在「自由港」內的是甚麼、誰人擁有儲藏物品，有哪些中介人介入，在「自由港」儲藏物品之目的，如何確保稅務部門取得全面控制，種種問題，連「自由港」的擁有人均不清楚答案的話，有機會被人用來隱藏資產，以及對一些外國人提供資金從事不法勾當。

Evelyn Regner不排除，「自由港」在歐盟、亞洲及美國崛起，與各國收緊金融監管及銀行泄密有一定因果關係，最終被用作不法及不道德交易。她認為「涉及交易範圍不限於歐洲本土」，更認為這易為伊斯蘭國所乘，中港及其他亞洲地區有人甚至會聯同歐洲人合作，頻密使用「自由港」去幹避稅勾當。她指出，因此「自由港」運作有需要全面的透明度，確保要符合法定要求，甚至需改寫規則，去終止利用「自由港」去避稅、為不法活動融資及洗錢。