進口豬肉增逾66% 無阻豬價連升13周

《環球時報》旗下大肆宣揚「吃豬不好」

數據顯示，今年首8個月中國進口大豆按年減少9.2%；但進口豬肉卻大增66.1%。雖然大量增加進口豬肉，卻無阻供應短缺造成的豬肉價格持續上漲。據商務部數據，受非洲豬瘟疫情衝擊供應，內地豬肉價格已連續13星期上升。

事實上，近期豬肉供應短缺已令社會上出現千奇百怪現象。為阻止豬價上升，政府採用行政手段遏抑需求，29個省份要向經濟困難市民提供豬肉差價補貼，市民買肉要有身分證登記，被網民譏諷回到了50年代計劃經濟的糧票時代。

為了進一步壓制市民需求去減低豬價高漲壓力，內地甚至不惜從輿論宣傳着手，《環球時報》旗下《生命時報》頭版便大肆宣揚吃豬肉對身體不好，企圖借所謂專家之口，呼籲市民在豬價飛升時改變飲食習慣，事件同樣令民眾譁然，質疑政府管控豬瘟不力，卻想以改變中國飲食文化來避免問責。同時，買肉難也令民間出現搶肉潮，日前上海Costco新開業，便發生市民哄搶平價豬肉，更有兩名大媽為搶奪一大塊豬肉互相拉扯，把豬肉「徒手分屍」。