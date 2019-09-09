趕出口效應退 中國8月出口遜預期

按年增2.6% 市場原預期6.3%

另據海關總署數據，累計今年首8個月，以人民幣計中國出口年增6.1%；進口增0.8%；貿易順差2592.7億美元，按年擴大37.1%。其中，美國為中國第三大貿易伙伴，中美貿易總值2.42萬億元，下降9%，佔中國外貿總值12%，對美國出口1.88萬億元（人民幣，下同），下降3.7%；自美國進口5450.1億元，下降23.5%；對美貿易順差1954.5億美元，擴大1.5%。

海關總署統計分析司司長李魁文表示，當前國際經濟、貿易增長放緩，但中國外貿進出口一直表現出很強韌性，中國既是「世界工廠」，也是「世界市場」。下一步將全力做好穩外貿、穩外資相關政策的落實，持續改善口岸營商環境，全力促進外貿穩中提質。

對美順差擴大1.5%至1954億美元

摩根士丹利華鑫證券首席經濟學家章俊指出，最近幾個月出口波動比較大，或多或少與趕出口因素有關，由於10月美國會上調2000億美元貨品關稅，而12月3000億美元餘下貨品關稅亦會開徵，加上聖誕訂單，預計9月及10月還是有趕出口效應，在一定程度上緩衝全球經濟放緩對中國出口的拖累。

不過，由於全球經濟下行壓力比較大，所以趕出口對數據的拉動不會特別明顯，只不過令情况不惡化而已，未來兩個月中國出口可能還是比較疲軟，只是大幅下行也太不可能。章俊又估計，到10月下旬趕出口效應將差不多退潮。

另一方面，內需疲弱亦繼續困擾進口形勢，同時全球大宗商品價格也在走軟，令進口自5月開始一直處於低增長甚至負增長，顯見消費和投資仍然疲弱。