莎莎傳要求辦公室主任級員工放無薪假

9月起每月放2至4日 前線舖不受影響

消息人士指出，莎莎已要求後勤辦公室內的主任級員工於9月起放無薪假，每月放2至4日，直到另行通知，前線店舖則不受影響。

事實上，莎莎股價近日雖有反彈，不過由6月至今累跌近兩成，高盛於8月底曾發表報告，對零售股份作壓力測試，由於港澳市場貢獻莎莎109%的淨收入，其他地區則錄虧損，加上本地藥房競爭加大、市佔率下跌，表現已連續四季低於行業平均水平等因素，令莎莎成為最受影響的本地零售股。該行將莎莎2020年至2022年財年的盈利預測下調13%至32%，目標價下調22%至1.8元，評級維持「中性」。

花旗：社會活動影響大 莎莎或虧損

花旗近日的報告指出，由於本港社會活動影響擴大，莎莎或面對虧損風險。該行認為，莎莎港澳8月同店銷售按年下跌逾三成，較7月約20%的跌幅擴大，如果莎莎銷售及毛利率持續下降，料店舖租金要降低20%才能達到盈虧平衡。另外，由於莎莎盈利及現金流面臨困難，派息前景變得不確定，維持「沽售」評級，目標價下調12.2%至1.51元，較上日收市價1.81元尚有16.6%的潛在跌幅。