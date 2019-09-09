經濟
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東角Laforet免9月宣傳管理費 業主未提減租 眾多租戶不滿

【明報專訊】本報日前率先報道，東角Laforet一群租戶向業主、華人置業（0127）大股東劉鑾雄（大劉）發聯署信件要求減租，更在櫥窗貼出「要求減租」、「共渡時艱」的字句，東角於8月30日向租戶宣布豁免9月的宣傳費及管理費，未提及減租安排，令租戶大感不滿。據了解，位於旺角的新之城及荃灣的南豐中心亦在9月減租，令東角Laforet租戶大呻生意艱難，如果業主繼續「企硬」，或臨結業潮。

明報記者 蕭嘉聰

本報記者上周再到東角Laforet觀察，於櫥窗貼出「要求減租」等字句主要為1樓租戶，一共有14間，亦有少量租戶貼於店內，2樓就有約11間店舖貼出減價促銷的宣傳句，僅有2間貼出要求減租的字句，部分吉舖就被用作擺放商戶宣傳品。

個別租戶提減租 租務部稱「得你一個要求」

東角租戶於6月下旬已向業主發信請求減租，但未有回音，其後個別租戶再致電租務部希望減免租金，惟對方以「得你一個要求」拒絕，至8月底租務部宣布減免9月的宣傳費及管理費，但多個租戶不「收貨」。約九成的一樓租戶於上周二（3日）再次聯署發信，指8月底公布的措施力度不足，毫無誠意，要求業主答應兩大實際要求，包括即時減租五成，為期半年，以及寬限延期繳交租金及豁免利息，惟截稿前仍未獲正面回覆。

香港零售市道轉淡，個別商場已向租戶提供優惠（見表），長沙灣D2 Place早於8月上旬已宣布向已交租的租戶，退回兩成租金，涉及金額逾百萬元，亦有租戶透露，旺角新之城及荃灣南豐中心均於9月向租戶減租，後者減租兩成，但租戶需遵守相關條款。另外，位於銅鑼灣羅素街的Prada（1913）旗艦店早前已預告，將於明年6月不再續租，業主計劃未來減租及分割舖位吸引租客。

經營服裝店的陳小姐（化名）在旁邊金百利商場亦有分店，她透露，金百利業主早於8月中公布9月向租戶減租三成，本月20號會再檢討減租幅度，更稱幅度會「有多冇少」，但東角Laforet業主一直未有處理一眾租戶的減租要求，在現時生意大跌逾七成的情况下，最終結業亦無可奈何。

租戶：2014年雨傘運動業主主動減租

另一租戶李小姐（化名）亦大感不滿，直言現時是「畀遊客區嘅租金，但做唔到遊客生意」，她在東角經營服裝店逾10年，形容租金一直「有加冇減」，惟過去在2014年「雨傘運動」期間，業主亦曾主動向租戶提供減免，最初要求租戶需準時開店，但之後亦豁免此要求。她續稱，港人的消費意欲早在今年初已轉差，但近日內地遊客明顯減少，以往周末的生意額約萬元，如果周日舉行遊行或集會，全日難做一單生意之餘，低迷的消費意欲更延至周一，冀業主可共渡時艱。一名租戶稱，昨日有防暴警察衝入東角Laforet，商場於下午6時多落閘，惟場內仍有租戶營業，需在後門離開商場，令人感到無奈。

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