NBA球星任品牌大使 TCL北美銷量勁升75%

【明報專訊】TCL電子今年上半年全球電視整體銷售量再創新高，達1553萬台，同比增長17.9%，出貨量全球市佔率達14.3%，在主要競爭對手中增長最快（見表）；在中國銷售量則上升6.9%至324萬萬台，穩居前四之列，其中65吋以上超大屏電視銷量勁升114.6%；整體銷售額達62.2億元。胡利華指出，目前內地電視市場競爭激烈，TCL電子上半年在該市場僅錄得微利，表現相信已屬同業中較佳，而集團期內主要盈利來自海外市場，有關銷量增長49.8%至707萬台，營業額上升32.5%至108億元。
胡利華分析，TCL電子上半年海外銷量增長強勁，反映集團在硬件整（部電視）機產業鏈的優勢愈來愈強，當中包括在核心技術液晶體面板（LCD Panel）的競爭力，「LCD電視最重要是屏幕，背後的面板決定電視多大多厚是彎是平，該技術本來是由韓國企業領先的，但最近兩三年中國企業在這方面發展很快，目前面板產量已超過韓國，在10代線及12代線（生產線代次愈高，則可以用更低廉的成本製造出更大尺寸的液晶顯示產品）的優勢更加明顯，所以我們的技術已超過韓國，加上生產成本較低，同類產品售價因此較韓國同業低10%至15%，消費者自然會作出明智的選擇」。因此，他相信未來全球家電、包括電視市場的主要企業均來自中國。
稱核心技術超韓國 售價低一成
在今年出任TCL電子首席財務官前，胡利華曾在同系、負責面板生產的華星光電任首席財務官，其間他參與了6座半導體顯示面板工廠的成功建設及3座工廠經營效益實現全球領先的過程，為集團核心管理團隊的成員。
TCL電子上半年北美銷售量勁升75%，表現尤其突出，原因是集團在當地已深化與Roku及Google的互聯網業務合作，而且亦獲NBA今屆東岸亞軍球隊公鹿主將「字母哥」Giannis Antetokounmpo擔任品牌大使。
入市策略方面，自從華為上月10日宣布推出「榮耀」智能電視以來，TCL電子股價已勁升26.2%，上周收報4.1元，9天RSI收報81.2，屬半年來最超買水平；故此建議可等該股回落至10天線始低吸，作中線部署。