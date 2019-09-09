華為入場 內地智能電視起革命

明報記者 葉創成

華為在上月9日推出國產的智能電話操作系統「鴻蒙」（Harmony），與美國Google在全球市場一爭長短後，翌日在東莞松山湖發布全球首款搭載鴻蒙操作系統的終端產品——「榮耀」智慧屏，令人憧憬鴻蒙在智能手機上提供的服務，將來也可以在榮耀智能電視上提供，屬華為在物聯網領域的重大佈局，難怪華為稱該智慧屏：「不是電視，是電視的未來」。

未來中國4億老人 互聯網醫療大勢所趨

美國財政部前副助理部長、現職霸菱投資學院總監的柯睿思（Christopher Smart）早前接受訪問時分析，近來物聯網在美國興起，令企業更有效收集、儲存及分析客戶數據以掌握其需求，可見物聯網在全球市場興起屬大勢所趨，隨着日後智能電視可成為物聯網的一環，亦可能為該市場注入全新景象。

TCL作為目前內地智能電視市場的領軍企業，胡利華相信，未來智能電視可應用至內地教育及醫療市場，屬物聯網的重要一環，前景亮麗：「將來科技發展成熟後，這邊的電視大屏幕可與另一邊的大屏幕作視像通話，亦可與智能手機即時通訊，這樣便可應用在家庭教育或遠程教育，小孩子不需要再外出上興趣班及補習班；中國現在人口眾多，優質教育資源非常緊張，隨着智能電視的互動性愈來愈好，就能解決一些教育問題」。

「醫療市場方面，現時在深圳去看醫生，早上8點到醫院排隊掛號，中午看完醫生得到診療後，要預約檢查，但下午檔期已滿，需要明天再來；明天完成檢查後，後天才有結果，跟着又要再排期等醫生覆診。將來如果病人能通過智能電視讓醫生看病，加上在住所附近可作身體檢查，全國不少病患者便不需要老遠跑到香港、北京、上海及深圳看病，你也知道中國愈來愈老齡化，將來會有3億至4億老年人，哪有這麼多的門診資源！所以日後還是要分流至在家裏用互聯網來看病」。

TCL上半年互聯網收入倍升至3.5億

雖然智能電視日後可能為內地教育及醫療市場帶來重大變化，但最快相信是要等第五代流動電話（5G）技術成熟才能成事，故此TCL電子暫時亦未有計劃參與內地醫療和教育市場。

但值得注意的是，TCL電子上半年來自互聯網業務收入(當中包括廣告、視頻付費分成及會員卡)按年勁升125.2%至3.5億元，而首次錄得的海外互聯網業務收入亦逾9600萬元，由來自深化與美國科網巨頭Roku及Google合作所致；雖然集團的互聯網收入暫時與醫療及教育服務無關，但日後的發展仍值得關注。

TCL擁硬件門市海外市場優勢

至於華為進軍內地智能電視市場會否為TCL電子帶來競爭？TCL電子表示歡迎華為入場，因為有助推動行業發展。胡為華解釋，TCL電子的相對優勢有三點，包括（1）在智能電視硬件、供應鏈及整機生產上佈局完整；（2）消費者購買價格較高的產品時需要體驗，集團在線下銷售點覆蓋全國；（3）已成功打入包括美國在內的眾多海外市場，可吸收國際經驗增強本土業務。

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