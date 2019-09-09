麥格理胡偉俊：降準50點子 太遲太弱

麥格理首席中國經濟學家胡偉俊指出，上周五除了人行降準外，財政部亦就加快地方政府發行使用專項債召開新聞發布會進行講解，他估計人行本月稍後時間會調低中期借貸便利（Medium-term Lending Facility、MLF）操作利率，由此引領貸款市場報價利率（Loan Prime Rate，LPR）下調，後者現已成為銀行貸款利率的最新指標；另外，人行在年底前料會再降準0.5個百分點。

胡偉俊分析，目前內地經濟的問題並非信貸緊縮，而是終端需求疲弱，所以上周降準0.5個百分點並不能解決此問題，指此舉屬「來得太遲、力度太弱」。

他估計，即使企業融資成本因為今次人行放水而下調0.1至0.2個百分點，也不會因此大幅增加投資；回看歷史的話，人行在2011至2012年間曾降準1.5個百分點，2014至2015年間也曾降準3個百分點，而去年開始至今更已降準4個百分點，但對刺激經濟的力度有限。

或要求銀行貸款予基建投資

至於內地經濟如何才可扭轉增長下滑的趨勢呢？胡偉俊認為，中央可以藉地產及基建投資創造需求。他解釋，中央在鼓勵地方政府發債投資基建項目後，下一步可能是要求銀行就此提供貸款，雖然這樣屬於債權而非股權融資，會令該類項目的負債率上升，並非最理想的做法，但從上周的政策風向可見，中央對內地經濟愈來愈擔心，故此假如現有的刺激措施力度不足便要加碼。他估計，下月召開的政治局會議將就此提供進一步的指引。

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