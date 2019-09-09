彭博萬千：「保六」有難度 中央料谷基建穩增長

明報記者 葉創成

特首林鄭月娥於上周三宣布撤回《逃犯條例》修訂，市場憧憬持續3個月的社會動盪現轉機，加上當日總理李克強召開國務院常務會議提出要及時運用普遍和定向降準等政策工具，周四副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤及財長梅努欽通話後宣布計劃於下月初在美國重啟貿易談判，接二連三的好消息推動港股上周向好，恒指全周勁升996點或3.76%，是6月第三周以來最佳表現。

回顧港股本季以來表現，雖然本港反修例事件所觸發的社會動盪一直持續，惟恒指在7月僅下跌764點，但上月的走勢卻急轉直下，大跌2053點，原因是本港警民衝突升級，加上中美宣布互徵新一輪關稅，而且內地公布的7月經濟數據亦不理想。恒指上周、即本月首周已回升966點，升勢能否持續至月底迎接建國70年的「十一」國慶呢？內地本周開始將公布上月一系列經濟數據，對港股後市亦有一定影響。

貿戰衝擊大 降內地經濟預測

彭博中國經濟學家萬千擁有人民大學經濟學博士的資歷，出任現職前曾在香港大學旗下智庫Fung Global Institute（現稱Asia Global Institute）擔任研究員，期間與發改委合作研究內地經濟。萬千早於國家統計局於7月公布內地6月經濟數據後已看淡內地經濟短期表現，故她在今次專訪對內地經濟及國策的最新預測，值得讀者留意。

萬千指出，隨着上月中美宣布向對方產品互相加徵關稅，對內地企業投資及消費信心均有較大不利影響，該行已下調本季及下季內地經濟增長預測：「2019年全年『保六』問題不大，但是後兩季尤其是第四季則很難」。

就業轉弱樓價過高 拖累消費

面對中美貿易戰為內地經濟帶來的下行壓力，國務院上月27日發布《關於加快發展流通促進商業消費的意見》，提出20項意見促進消費。萬千分析，去年內地經濟增長主要由消費拉動，佔比高達76.2%，故此中央希望藉刺激內需穩定經濟增長屬合理，但她認為，有兩個因素為消費增長帶來持續放緩壓力，影響不容忽視，「第一，今年以來內地工業企業利潤的表現一直不理想，這反映企業的經營情况，也意味它們沒有太大意欲增聘人手，甚至因為訂單下跌需要裁員，而近月我們看到一些報道，很多大型IT企業已停止擴張停止招聘，此一不確定性也會影響打工仔的消費意欲；7月全國城鎮調查失業率為已經上升（至5.3%，比6月上升0.2個百分點，與去年7月比較同樣升0.2個百分點），雖然當中有（大學生畢業求職人數增加）季節性因素，但也反映就業市場的壓力」。

「第二，過去內地房地產價格一直上漲的時候，帶來財富效應，的確曾推動消費，但大家現已意識到將來樓價難以像過去一樣快速增長，這對消費也是有影響的；而且近年內地年輕人買房結婚，兩口子不夠錢支付首期，要由父母、甚至是祖父母等幾個家庭湊合支付，這樣的話，很多家庭的錢都已掏空了，哪有餘錢繼續消費呢？所以最近不論官方或民間均提出，內地房地產對消費的貢獻已由正轉負了；而且若繼續增加居民槓桿製造資產泡沫，也會影響銀行體系的安全」。

既然內地消費增長放緩屬大勢所趨，萬千估計，中央需要增加基建投資以穩定經濟增長，「內地去年基建固定資產投資總量達18萬億元人民幣，佔GDP總量約20%，是十分重要的經濟支柱」。她認為，中央過去幾個月已為更多基建上馬做好準備，例如於6月宣布地方政府發行的專項債可用於基建項目後，發改委於8月批覆的中大型基建項目已明顯增加，當中包括不少機場及鐵路，故她預計內地基建固定資產投資將逐漸發力，增速年底前將逐步上升到4%至5%。

發改委批覆上升 料基建投資增長加快

值得注意的是，在中資基建板塊中，上半年業績理想的中鐵建（1186）上周股價已率先跑出勁升10.1%，同業中鐵（0390）及中交建（1800）則同樣錄得2.3%升幅；至於重型機械股中聯重科（1157）股價期內更勁升17.1%，似乎顯示資金預期內地基建投資回升已流入相關股份。

另外，國務院上月發布《關於加快發展流通促進商業消費的意見》其中第11項意見提到支持綠色智能商品以舊換新，鼓勵具備條件的企業回收消費者淘汰的廢舊電子電器產品，折扣價置換超高清電視等綠色、節能、智能電子電器產品，另文將由TCL電子（1070）首席執行官胡利華分享智能電視在未來物聯網科技下的增長亮點。

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