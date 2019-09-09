中國海關增X光檢查 港集運商：成本漲兩成

7月起要求禁運頭盔眼罩口罩

近年阿里巴巴旗下內地電商平台淘寶及天貓在香港大受歡迎，由於官方物流配送價錢一般較貴，不乏香港消費者選擇先將貨品統一運送到第三方的物流公司位於內地倉庫，再轉運到香港提貨點。反修例運動中，不少示威者配備頭盔、眼罩及口罩等裝備，而中國海關在7月起要求集運商不能將上述物品運送到香港。

本港集運商BuyUp創辦人袁富強提到，以往中國海關只要求集運商抽檢部分產品通過X光機檢查，但現時所有貨品均須百分百經過X光機檢查，公司須增聘人手處理，平均每公斤的集運物流成本上升約兩成。不過袁富強直言，成本不會轉嫁客戶，現時市場競爭頗大，「不希望帶頭加價」。

市場競爭大 不會帶頭加價

袁富強表示，社會事件對公司生意影響不大，「只是在某些很多人參與的社會事件日子，少了人買東西」，今年1月至8月的生意均有增長。他又指出，暑假一向並非網購旺季，原因是在淘寶消費群大多是媽媽，這群消費者在暑假時大多都外出旅遊。

另一集運商多寶集運創辦人何甫超表示，近兩個月內地集運到港的生意下跌約一成。他解釋，港人習慣在淘寶平台購買日用品，今次中國海關禁運清單上列亦涵蓋雨傘、黑色T恤等，消費者減少網購間接影響其集運生意。他指出，今年2月後消費市道麻麻，形容「少了人淘寶」，不過現時經濟市道不明朗，同行競爭激烈，不敢調高集運費用。記者翻查約6家集運商價錢，由內地集運到香港，首公斤收費約10至20元，之後每公斤約8至10元，與去年相若。