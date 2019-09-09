恒生李佩珊：年輕人投資偏保守

對投資產品風險存誤解

李佩珊表示，從客戶訪談中了解不少年輕客戶認為投資門檻高，以為需要5位數字，甚至6位數字的本金才可以開始投資，令他們對投資卻步；加上他們對一些投資產品存在誤解，例如以為投資基金需持有超過一定年期，或投資產品不可能保本。

針對以上情况配合年輕客戶偏好使用網上和流動理財，李佩珊表示，恒生陸續將數碼渠道認購投資產品的門檻調低，例如本月起將零售基金的最低認購額由原來的2萬元降至5000元，月供基金每月最低投資額在6月起由1000元降至500元。另外該行亦針對風險取向較低的客戶提供保本產品，例如保本投資存款（CPI），外匯走勢符合預期可獲得較高潛在回報，否則亦可取回本金不需承接外幣，產品在今年4月的最低認購額由2萬元降至5000元。

產品降門檻 新開月供基金急增

門檻下降後，李佩珊指可以吸引到以往未曾在該行投資的新客戶，例如6月起將月供基金門檻下調後，新開帳戶數目增加六成，當中有四成半月供金額低於原來1000元的下限。另外，CPI自4月下調門檻後，有兩成交易數目低於2萬元原有下限，當中約兩成客戶是首次投資該產品。