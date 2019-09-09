產品大受中產歡迎 傳積壓大量申請

改條款後回報率由3厘降至2.68厘

然而，由於產品受到監管當局的關注，中銀人壽亦在上周叫停，同時更改產品條款。舊計劃保證內部回報率（IRR）為3厘，所以可做到供款期滿後立即退保，亦能取回本金。然而，若按每年供款6萬元計算，新計劃的IRR降至2.68厘，拖長至第8年終結時才能取回本金。即使把免繳稅額及投保優惠攤分8年計算在內，IRR只有3.11厘。雖然投保人可獲得非保證的累積利息，但除非投保人另購保單，否則等待的3年不會有稅務優惠。因此，新產品降低了產品避稅的吸引力。

業界：更改計劃或關美債息跌

由於產品在更改前回報率較高，據悉中銀人壽利潤微薄，早於6月已考慮更改保單的回報，至8月中確定，但直至保監局出信後，中銀才正式更改。

10Life保險比較平台創辦人倫沛然認為，保險公司更改計劃，未必一定與監管機構有關，美國10年期國債息率自今年4月至今下跌約1個百分點，保險公司會將保費主要投資於固定收入資產，若債息下跌，保險公司便有機會降低產品的回報。