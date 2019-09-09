沒限制供款期屆滿即退保成漏洞

翻查《稅務條例》第26Q條，若納稅人申索稅務扣除年金保費後有保費退還，納稅人需要在收到退款後3個月內通知稅務局，評稅主任可以考慮有關保費扣減後補加評稅。換言之，「退保」並不被視為需要追加評稅的「退還保費」。

陳茂峰：65歲以上可藉TVC避稅

值得注意的是，保監局要求合資格的可扣稅延期年金，最少供款5年，年金期最少10年（見表），但沒有對供款期後即退保的做法有任何限制。御峰理財主席陳茂峰認為，延期年金是有避稅的效果，有關漏洞較難杜絕，市民無可厚非會利用。除扣稅年金外，65歲以上人士亦可參與強積金可扣稅自願性供款（TVC），隨後再取回供款，達到避稅效果。

10Life保險：可修改稅例堵漏洞

10Life保險比較平台創辦人倫沛然認為，若當局想堵塞以年金來避稅的漏洞，可透過修改稅務條例，向投保人追回因早期退保而節省的稅款。因為保險產品的回報下降，回本期拖長，會增加投保人的流動性風險，例如投保人於回本年前因病急需要醫療費用退保，便有出現損失。