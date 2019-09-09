中銀人壽年金疑被濫用避稅遭叫停 「供款5年可取回本金」條款特別 上周更改

明報記者 歐陽偉昉

為鼓勵市民為退休作自願儲蓄，政府於今年4月推出「扣稅三寶」，當中包括為購買合資格延期年金產品的投保人，可就其繳納的保費每年獲得最多6萬元扣稅額。中銀人壽在4月即推出的固定年期年金產品，其中一個專為45歲或以上人士而設的產品，累積退保價值至與已繳保費等同的時間短至5年。

新條款取回本金年期延長至8年

假設一名45歲的非吸煙男士，購買中銀人壽延期年金計劃（固定年期），為期15年期的港元保單，舊計劃保證內部回報率（IRR）為3厘，以每年繳付6萬元保費，5年保費合共30萬元。以每年扣稅額6萬元，稅率最高17％計算，每年最多可免稅10,200元。然而，投保人若選擇在第5年供款期終結後立即退保，可取回所有本金。

據業界消息表示，許多高年薪的客戶與配偶一同購買產品，然後合併報稅以用盡兩人共12萬元的扣稅額。但他們並無意在退休後才收取年金，而是供款期滿後即時退保，然後再計劃投保另一份保單，重新再獲5年的稅務優惠，變相把該產品變作「避稅神器」。

據了解，由於產品被濫用作避稅，導致其他業界人士不滿，因而向保監局投訴。保監局隨後向中銀人壽發信，中銀人壽亦隨即叫停產品銷售，及後在上周更改產品內容，以增加避稅的成本。

保監局回應本報查詢時稱，局方在8月下旬就《合資格延期年金保單指引》的規定向保險公司提供補充說明，銷售時不應以稅務優惠誘導客戶選購。另外保險公司設計延期年金產品，亦應確保產品不可於短期內透過提早中止保單，以獲取稅務優惠，忽略長期持有的原意。保監局重申，不會評論個別產品計劃，但一般而言，保險公司在設定產品的回報率、退保價值等特性時，會考慮很多不同因素，包括外圍的經濟環境情况等。

中銀人壽：累積申請逾2萬宗 保費逾12億

本報向中銀人壽查詢更改產品的原因，截稿前沒有獲得相關回應，僅稱兩款延期年金產品受市場歡迎，至8月底累收超過2萬宗申請，年度化總保費超過12億元，已達到推出時定下的銷售目標。