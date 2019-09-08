內地加碼逆周期調節 對冲經濟下行

部分數據回暖 下行壓力不減

近期顯現暖意的一組數據是工業企業利潤。今年前7月，內地規模以上工業企業利潤累計增速降幅有所收窄，且7月單月利潤增速由負轉正。

此前持續疲軟的工業利潤出現改觀有賴於政策面暖風。一方面，減稅降費實質作用逐步顯現。第二季度以來相關政策全面落地，上半年累計新增減稅降費1.17萬億元人民幣，一定程度上為企業緩解了成本壓力。

另一方面，在針對民營和小微企業的定向支援下，7月份內地私營企業利潤增速比上月大幅加快9.7個百分點。隨着人行進一步改革完善貸款市場報價利率（LPR）形成機制，企業實際融資成本有望繼續降低。

但工業利潤回暖並不意味着可以放鬆警惕。有統計局官員直言，當前內地經濟下行壓力較大，市場需求趨緩，工業品價格下降，工業企業利潤的波動和不確定依然存在。

穩增長措施上馬 企業融資成本降

事實上，需求不振從隨後公布的PMI數據上亦可見一斑。8月份，內地製造業PMI為49.5%，比上月下降0.2個百分點，連續4個月低於榮枯線。從分項指標看，生產、訂單、庫存、價格指數都在下降，反映出經濟增長動能偏弱，下半年內地經濟運行下行壓力不減。

市場普遍認為，面對需求走弱壓力，宏觀政策仍需加大逆周期調節，其重點在於擴大有效內需。

7月底的政治局會議上，中央作出「經濟下行壓力加大」的判斷，也意味着穩增長必要性加大。最新信息表明，相關舉措已在路上。

過去一周，無論國務院常務會議，還是國務院金融穩定發展委員會，都反覆提及加大宏觀經濟政策逆周期調節力度，並繪出具體政策路線圖，其中兩大走向最受市場關注。

中央或「放行」地方政府專項債

其一是「放行」地方政府專項債。國務院提出加快地方政府專項債券發行使用、提前下達明年專項債部分新增額度等舉措，此舉被認為有利於專項債更快使用見效，促進地方政府優化安排項目進度，進一步擴大有效投資。

有分析指出，中央提前下達部分明年地方債額度用於重點項目建設，表明地方政府專項債作為積極財政政策的重要工具，將發揮其托底基建投資等作用。

其二是釋放降準信號。目前全球經濟增速放緩已成定局，加之貿易摩擦加劇，全球央行貨幣政策有重啟寬鬆迹象，內地投資消費均面臨下行壓力。要發揮金融對實體經濟支持作用，有必要在穩健貨幣政策基礎上實施普遍降準。

隨着國務院言明「加快落實降低實際利率水平的措施，及時運用普遍降準和定向降準等政策工具」，市場預計月內人行大概率將實施普遍降準與定向降準相結合的政策，並確保資金流入普惠金融、小微企業等短板領域（編者按：人行已於上周五傍晚公布「雙降準」）。

[馮其十 神州新形勢]