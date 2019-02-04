鰂魚涌匯豪峰 3房劈價188萬沽

鰂魚涌匯豪峰剛錄本月首宗成交，利嘉閣地產高級經理吳玉蘭表示，該單位為中層B室，屬實用面積685方呎套3房戶，原業主早前以1438萬元放售，惟近期市况緊張，願減價沽售物業，議價後以1250萬元易手，劈價達188萬元或13%，折合實呎18,248元。據了解，原業主於2005年2月以約520.9萬元購入上述單位，持貨14年，現轉手帳面可獲利729.1萬元，物業升幅逾1.3倍。

YOHO Midtown兩房減111萬易手

另中原地產副分區營業經理潘鈺恒表示，元朗YOHO Midtown新近錄成交，該單位為3座中層D室，屬實用507方呎2房戶，原業主早於今年5月放盤，當時開價930萬元，一直堅持不減價，至近日社會氣氛持續緊張，為求出售物業，面對現實減價8.6%至850萬元，並隨即獲準買家垂青，買賣雙方議價後終以819萬元易手，較原叫價減少111萬元或12%，折合實呎16154元。原業主於2010年11月以389萬元買入，持貨9年，帳面獲利430萬元，物業升值1.1倍。

城市花園3房低市價14%沽

此外，北角城市花園錄低市價成交。世紀21北山地產高級客戶經理梁淑儀表示，該單位為3座中層D室，實用面積783方呎，3房向南望街景，獲區外換樓客以約1200萬元承接，較市價低14%，實呎15326元。據了解，原業主為投資者，早前已沽出另一持有物和富中心單位，因近日樓價呈跌勢，不介意低市價沽貨，止賺離場，該投資者於1996年8月以451萬元購入，持貨23年，現帳面獲利749萬元，單位期內升值1.6倍。

荃中業主移民賣樓 做價3個月跌12%

另美聯物業高級分區營業經理鍾家豪表示，荃灣中心最新成交為18座中層B室，實用374方呎，原業主因移民台灣，於今年7月初放售物業，當時開價550萬元，業主連減幾口價，終以495萬元成功售出單位，實呎13235元。同類型單位17座中層B室，面積相同，於今年6月以560萬元成交，即成交價較今年6月低12%。