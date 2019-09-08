魯邁延王儲身邊紅人 多次改閣屹立不倒

消息指出，魯邁延最近取代財政大臣賈達恩（Mohammed al-Jadaan），接掌了一個負責沙特阿美IPO的政府委員會。接近沙特能源部的知情人士稱，魯邁廷原已代表王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman） 處理多項工作，其在沙特阿美的新任命已引起PIF權力過大的擔憂。倫敦經濟學院（LSE）的海灣專家Steffen Hertog稱，魯邁延是穆罕默德自2015年成為王儲以來，少數一直身居要職的經濟顧問。經歷過多次內閣改組，他也未被撤換，反映了他的重要性。

PIF人手3年增近10倍

分析認為，PIF作為全球最大的主權財富基金之一，魯邁延主導PIF的多個大型投資項目，充分證明了他的工作能力，這對沙特阿美上市有很大幫助。接近沙特政府的消息人士稱，PIF是一切的工具，所有錢必須經過它。它會被塑造成任何形式，以實現皇室的旨意。PIF已向軟銀（SoftBank）營運的願景基金及私募基金巨頭黑石（Blackstone）的基金大量注資，目標是明年將其資產價值由3000多億美元提升至4000億美元。這些資金將用於支持沙特的大規模建設項目，包括打造未來城市Neom、發展旅遊業及建立軍火業等。消息指出， PIF進行了多宗大型交易，信心不斷增強。PIF的人手亦由3年前的70人，增至目前的600人。

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