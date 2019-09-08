沙特阿美易帥 上市入直路 能源部長退下火線 主權基金擔起大旗

資料來源：《金融時報》、彭博社、《華爾街日報》、路透社

《金融時報》引述熟悉IPO流程的人士表示，由於沙特政府迫切需要資金，沙特阿美最早將在11月於沙特本土的交易所上市。一名接近沙特政府決策層的知情人士向彭博社稱，把能源部與沙特阿美分開治理，旨在避免利益衝突，為沙特阿美IPO作準備。也有分析認為，法利赫地位降低，反映沙特對法利赫無法提振原油價格感到不滿。

法利赫被指負責太多事務

法利赫的頭銜近日接連「縮水」。上月底沙特政府宣布組建工業和礦產資源部，法利赫的職銜因而從能源、工業和礦產資源大臣，改為能源大臣。 知情人士向《金融時報》稱，人們認為作為油組話事人的法利赫最大的價值，是管理全球能源事務，而不是沙特的內部事務。他負責的事務太多，令他不能專注辦事。反觀魯邁延領導的PIF在沙特的重要性不斷提升，被指派開發一系列雄心勃勃的大型項目、創造新行業，又購入了召車軟件巨頭優步 （Uber ） 等股份。

PIF主管魯邁延地位不斷提高

熟知沙特阿美IPO計劃的人士向《金融時報》稱，PIF似乎主導了IPO事宜。即使上周宣布沙特阿美易帥的消息前，魯邁延早就介入籌備IPO的事務。過去兩個月，他為沙特阿美的上市地點、應售出多少股份、需聘用哪些顧問等內部討論，發揮了主導作用。

沙特過去兩年多以來一直籌備透過IPO，把沙特阿美的5%股份投入市場，以募集1000億美元。倘若成事，這將會是迄今最大規模的IPO。然而，這計劃自去年8月遭暫緩。

按照法新社的說法，由於油價低迷，令投資者質疑沙特阿美的2萬億美元估值是否過高。不過，沙特阿美4月成功發行120億美元債券，因而加快了IPO進程。《華爾街日報》稱，沙特阿美打算舉行兩次公開募股，預計在沙特本土上市後，可能在東京登陸國際市場。

港倫受政治拖累 東京上市呼聲最高

路透社引述消息人士稱，基於美國與沙特的長期友好關係，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）本來意屬紐約作為沙特阿美海外IPO的地點。不過消息人士證實，沙特阿美董事會認為在紐約上市會帶來法律風險，潛在的訴訟風險包括《針對恐怖主義支持者的正義法案》和正在討論的「反油組」（NOPEC）法案，均可能導致沙特阿美在美國被起訴。雖然早前有傳倫敦和香港也在候選之列，但《華爾街日報》引述消息人士稱，沙特憂慮到英國和中國的政治風險，減弱了在倫敦或香港的上市吸引力，令東京的呼聲最高。

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