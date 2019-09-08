和記港口市值萎縮 剔出海峽時報指數

【明報專訊】長和（0001）旗下和記港口在8年前棄港赴星上市，成為新加坡當年最高集資額的IPO，當時引起廣泛關注。但意料不到的是8年後，由於和記港口股價持續下跌，市值只剩不足百億元，被剔出新加坡海峽時報指數。和記港口今年以來股價累跌37％，上市以來累跌84％，上周五收報0.156坡元，市值只有13.59億坡元（約77億港元），在被剔出前，是新加坡海峽時報指數30隻成分股之中，規模最小的一隻。根據彭博的數據，目前共有6個分析師對該股給予評級，4個為「持有」，兩個為「沽售」，沒有「買入」。
8年前棄港赴星上市 股價累跌84％
和記港口的業務主要是經營集團在香港的港口，由於以香港資產為主，但棄港赴星上市，因此當年曾引起香港市場激烈討論，亦促使港交所（0388）研究商業信託在港上市的模式，及後電訊盈科（0008）分拆香港電訊（6823），成為香港第一隻以商業信託形式上市的公司，可見和記港口上市一事對香港的影響深遠。然而，和記港口的遭遇亦令市場再次佩服李嘉誠的眼光。自分拆上市後，香港航運業逐漸式微，和記港口的業績受累，加上受中美貿易戰打擊，和記港口在去年勁蝕116億元，即使未計撥備，純利仍倒跌22％。績差加上行業前景暗淡，是和記港口股價大跌並最終被剔出旗艦指數。