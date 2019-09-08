和記港口市值萎縮 剔出海峽時報指數

8年前棄港赴星上市 股價累跌84％

和記港口的業務主要是經營集團在香港的港口，由於以香港資產為主，但棄港赴星上市，因此當年曾引起香港市場激烈討論，亦促使港交所（0388）研究商業信託在港上市的模式，及後電訊盈科（0008）分拆香港電訊（6823），成為香港第一隻以商業信託形式上市的公司，可見和記港口上市一事對香港的影響深遠。然而，和記港口的遭遇亦令市場再次佩服李嘉誠的眼光。自分拆上市後，香港航運業逐漸式微，和記港口的業績受累，加上受中美貿易戰打擊，和記港口在去年勁蝕116億元，即使未計撥備，純利仍倒跌22％。績差加上行業前景暗淡，是和記港口股價大跌並最終被剔出旗艦指數。