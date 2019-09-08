中國外匯儲備8月微升0.1%

央行連續9月增持黃金儲備

另外，8月份的黃金儲備報6245萬盎司，按月增長19萬盎司，為央行連續9月增持黃金。

國家外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英表示，8月份中國外匯市場秩序良好，外匯供求保持基本平衡，受全球經濟增長、貿易局勢、地緣政治等多重因素影響，美元指數小幅上升，主要國家債券價格上漲，在匯率折算和資產價格變化等因素共同作用，外匯儲備規模有所上升。

王春英表示，面對複雜嚴峻的外部環境，中國經濟運行延續總體平穩，經濟結構亦持續完善，受此支撐，中國國際收支保持總體平衡，外匯儲備規模穩中有升。展望方面，王春英認為，全球經濟和國際金融市場風險挑戰明顯增多，但中國經濟空間大、動力強，長期向好的發展態勢沒有改變，當局會繼續推動全面改革開放，讓外匯儲備規模保持總體穩定。

外管局：國際收支保持總體平衡

另外，中國外匯管理局表示，8月份的貨幣基金組織儲備頭寸為84.46億美元，7月底為85.4億美元；特別提款權為（SDR）輕微下跌，8月份為108.22億美元，7月底為109億美元。